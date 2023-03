Govern participarà en els treballs de restauració dels ponts històrics d’Escaldes-Engordany

El pont d’Engordany (museus.ad)

El Govern i el Comú d’Escaldes-Engordany signen un conveni de col·laboració per a treballar en la restauració del Pont de la Tosca, el Pont d’Engordany i el Pont dels Escalls, ponts reconeguts com a béns immobles d’interès cultural inclosos a l’Inventari general del patrimoni cultural. Una acció que ha de servir per a mantenir vius els béns immobles que es reben dels avantpassats i que són portadors de determinats valors culturals, com ara els històrics, artístics i arqueològics, entre d’altres. El Govern pren part de l’entesa amb la implicació del Ministeri de Territori i Habitatge i el Ministeri de Cultura i Esports.

El projecte de restauració dels ponts històrics d’Escaldes-Engordany va ser impulsat pel comú, de fet ja el 2021 el Departament de Patrimoni Cultural va facilitar tota la documentació històrica d’aquests béns per a poder treballar el projecte amb tota la informació disponible. En aquest marc, la corporació va encarregar un informe de diagnosi de l’estat dels tres ponts esmentats a l’especialista en monuments declarats béns d’interès cultural Pierre Cadot.

L’estudi va concloure que tots tres tenen mancances de seguretat i va aconsellar desenvolupar treballs de reforma de la calçada per a fer-los més accessibles a les persones amb mobilitat reduïda, a més d’altres intervencions. És a partir d’aquest informe que s’ha estat treballant, sempre en col·laboració amb el Govern, en el projecte de restauració dels tres monuments.

Les intervencions que s’han de realitzar al pont de la Tosca, el pont d’Engordany i el pont dels Escalls tenen un cost estimatiu de 488.560 euros. Amb el conveni que ara signen el Govern i el Comú d’Escaldes-Engordany, les dues administracions es comprometen a assumir a parts iguals aquesta inversió. Així mateix, el conveni també estipula la creació d’una comissió mixta tècnica per a fer el seguiment de les intervencions a dur a terme als tres ponts.