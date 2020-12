Escaldes-Engordany aportarà un milió d’euros a la CASS per a sufragar ajuts relacionats amb la Covid-19

Els responsables del comú d’Escaldes-Engordany han rebut el suport de l’oposició de Demòcrates per aprovar la contribució d’un milió d’euros a la CASS destinat al pagament de reduccions temporals de contracte i ajuts a autònoms.

Els cònsols han recordat que es fa a petició de l’executiu. Han insistit què són un comú solidari malgrat el barem esgrimit per l’executiu en el qual se’ls col·locava en darrer lloc.

El cònsol menor, Joaquim Dolsa, ha recordat que “a Escaldes-Engordany se li demanava aproximadament un 19%” i ha arribat a un 14%”, però ha afegit que, seguint el mateix barem del Govern, “a Andorra la Vella se li demana un 31,4% i arriba a un 27,4%”. Unes xifres que per a Dolsa són “falses” perquè “tots els comuns són solidaris dins les seves possibilitats”.



Fins que no es tanquin els comptes comunals no es pot dir quin percentatge dels dos milions i mig que van deixar a part per ajuts a la població per la Covid-19 s’ha acabat executant.

Precisament aquesta informació ha estat reclamada per la minoria en diferents ocasions. El conseller de Demòcrates Jordi Vilanova apunta a l’execució del pressupost i un estat de comptes per conèixer en quin punt es troben les finances comunals. “A dia d’avui no tenim aquestes dades ni sabem quin és el percentatge d’execució d’aquesta partida ni del pressupost en general”.

Demòcrates s’ha abstingut, d’altra banda, en l’aprovació del plec de bases per a la cessió d’un quart del CIAM a l’explotació privada. Segons el conseller de la minoria Demòcrata Miquel Aleix, aquesta iniciativa pot afectar negativament al projecte CALDES.

Mentre que, segons la cònsol major, Rosa Gili, els futurs inquilins d’una part del CIAM hauran de presentar un projecte que permeti reactivar la part alta de la parròquia i creï sinergies amb el teixit associatiu i social. Gili ha reconegut que una universitat virtual podria estar interessada.