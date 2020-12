Catalunya tanca la Cerdanya i el Ripollès per l’elevada incidència de la Covid-19

Les dades epidemiològiques i la pressió sanitària en aquests territoris ha obligat el govern català a prendre aquestes mesures després d’intentar trencar les cadenes de contagis les darreres dues setmanes sense èxit. Segons la consellera catalana de Salut, Alba Vergés, la situació és especialment complicada a l’hospital de la Cerdanya, amb ingressos persistents els darrers dies i sanitaris en aïllament.

Per tal de controlar els desplaçaments i fer efectives les restriccions hi haurà un dispositiu policial de tancament als accessos de cadascuna de les comarques. Només es permetran desplaçaments per motius laborals, educatius, retorn a la residència habitual i per tenir cura de persones dependents o vulnerables, es tanca la restauració, les instal·lacions esportives en espais tancats i les activitats culturals amb l’excepció d’alguns equipaments.

Les autoritats catalanes demanen el màxim de responsabilitat davant l’augment dels casos i tenint en compte que l’ocupació a la Cerdanya és molt superior a l’habitual.

Andorra i l’Alt Urgell

Durant la roda de premsa el conseller d’Interior català, Miquel Sàmper, ha assegurat que respecte l’assimilació d’Andorra a l’Alt Urgell i les confusions sobre l’arribada de turisme, “no ha canviat res” des de divendres perquè “totes les reunions que s’han mantingut amb el Govern d’Andorra han anat en la línia de reprendre les relacions entre residents quant a l’intercanvi social, econòmic i laboral per la dependència entre els dos territoris“. “La intenció sempre ha estat aquesta perquè el que es vol és reduir la interacció social i no es pot anar en contra d’això”.