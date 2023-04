Escaldes apropa el jazz als infants amb un concert pedagògic d’Esteve Molero Quartet

Concert de jazz d’Esteve Molero Quartet adreçat a alumnes d’Escaldes (comuee)

El Comú d’Escaldes-Engordany ha convidat 120 escolars d’entre 8 i 10 anys dels diferents sistemes educatius de la parròquia a un concert pedagògic protagonitzat per Esteve Molero Quartet amb la voluntat d’introduir els infants al jazz i difondre els valors d’aquest gènere musical.

El quartet, format per una guitarra, contrabaix, bateria i trombó, ha tocat algunes de les peces musicals incloses en el disc ‘Premature Memories’. Peces musicals que han estat desmuntades pels músics amb l’objectiu que el públic conegués bé quina funció fa cada instrument. Alhora, els dos passis fets (el primer a les 09:15 h i el segon a les 10:30 h) s’han centrat en tres conceptes: el ritme, l’harmonia i la melodia. Tres conceptes que s’han explicat a través d’un estàndard del jazz com és “All of me” i que els músics han tocat en diferents estils (balada, swing, bossa nova, espiritual negra…).

L’activitat ha volgut commemorar el Dia Internacional del Jazz que se celebra el 30 d’abril, efemèride creada per la UNESCO el 2011. Així doncs, Andorra, a través d’Escaldes-Engordany, està present al llistat d’actes que s’organitzen arreu del món en motiu d’aquest dia.

El concert pedagògic marca l’inici de tots els actes que s’aniran desenvolupant dins el 39è Festival Andorra Jazz d’Escaldes-Engordany que arrencarà el pròxim 29 de juny. Amb tot, el concert pedagògic d’avui divendres ha servit per a destacar els valors del jazz, com ara, la tolerància, la diversitat, els drets humans i la pau. La voluntat del Comú d’Escaldes-Engordany, bressol del jazz, és que els més petits s’aficionin a aquest gènere musical.