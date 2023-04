La ICF decideix aquest dissabte l’organització dels Mundials 2027 de piragüisme d’aigües braves

Copa del Món 2022 de canoa eslàlom, el setembre passat a la Seu d’Urgell (Foto: Agustí Cucurulls)

La Federació Internacional de Canoa (ICF) té previst anunciar aquest dissabte, a l’assemblea que celebra a Budapest, quina candidatura organitzarà els Campionats del Món 2027 de Piragüisme d’Aigües Braves. Entre els aspirants hi ha la proposta catalana que han presentat conjuntament la Seu d’Urgell i Sort, amb el suport tant dels respectius ajuntaments com de la Generalitat de Catalunya i de la Federació Espanyola de Piragüisme, entre d’altres.

Una representació de la candidatura pirinenca, amb la presència de l’alcalde urgellenc, Francesc Viaplana, es desplaça aquest divendres a la capital d’Hongria per a presentar el projecte a la direcció de la ICF amb l’objectiu d’obtenir els vots suficients per a ser l’opció escollida.

En cas que s’aconsegueixi, serà la segona vegada que la Seu i Sort organitzen conjuntament uns Mundials, després de l’edició del 2019, que va ser pionera perquè, per primer cop, es va unir en un mateix esdeveniment els campionats d’eslàlom, estil lliure i descens. Ara, a aquestes modalitats s’hi afegeix el caiac cross, de recent creació i que ja s’estrenarà com a olímpica als Jocs de París 2024, després d’haver-se incorporat plenament a la Copa del Món.

Anteriorment, la Seu també havia organitzat els Mundials d’eslàlom del 1999 i el 2009. Paral·lelament, la capital urgellenca també ha acollit un gran nombre de proves de la Copa del Món, la més recent l’any passat.

A l’organització dels Mundials 2027 també hi aspira la població francesa de Vairnes-sur-Marne, que acollirà justament la competició olímpica d’eslàlom de París 2024 i que compta amb el suport de la capital de França. La tercera candidata és la ciutat polonesa de Cracòvia. L’esdeveniment tindrà força repercussió perquè, per als piragüistes d’eslàlom i caiac cross, servirà de via per a obtenir plaça per als Jocs Olímpics de Los Angeles 2028.

La candidatura catalana es va presentar al començament d’aquest mes al Parc Olímpic del Segre, des d’on la consellera de la Presidència de la Generalitat, Laura Vilagrà, va recordar que “Catalunya sempre ha tingut resultats brillants i clubs i esportistes referents en aquest àmbit”, el del piragüisme d’aigües braves, què es compta amb “una experiència de més de cinquanta anys d’organització de competicions”. Per això, el Govern català hi dona suport perquè ho veu com “una gran oportunitat per al Pirineu i per a l’esport català”.

De la seva part, Francesc Viaplana, ha assegurat que veu el projecte amb “moltes possibilitats de guanyar, malgrat la rellevància de les ciutats competidores”. L’alcalde de Sort, Baldó Farré, incideix en el fet que “un dels grans potencials és que es tracta d’una candidatura de tot el territori del Pirineu i uns campionats totalment sostenibles”. Finalment, el president de la Federació Espanyola de Piragüisme, Javier Hernanz, ha manifestat que la Seu i Sort configuren un projecte molt “competitiu”.





Candidatura sostenible

En cas de sortir escollida la proposta pirinenca, Sort acolliria les modalitats d’estil lliure i descens, mentre que la Seu s’encarregarà de l’eslàlom i el caiac cross. Els impulsors, d’altra banda, han assegurat que la candidatura s’ha plantejat “des de la sostenibilitat ambiental i energètica, tot aprofitant els recursos endògens d’ambdues seus i tenint en compte els Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides”. Sort, gràcies al riu Noguera Pallaresa, produirà electricitat mentre se celebrin les competicions, mentre que el Parc Olímpic del Segre ja produeix, al llarg de tot l’any, més energia de la que consumeix gràcies a la seva minicentral hidroelèctrica.