El BC Andorra juga fora contra l’Oviedo i contra la pressió de tenir l’ascens a tocar

Salt inicial del partit BC Andorra – Oviedo de la primera volta de la lliga (arxiu)

Finals, finals i finals. Això és el que li queda al BC Andorra en la seva lluita contra tots, a la LEB Or, d’aquí a la conclusió de la fase regular, per a aconseguir l’ascens directe a la lliga ACB. Fins a aquesta última setmana es respirava molt d’optimisme gràcies al coixí -molt petit- que tenien els de Natxo Lezcano. Tenien un marge d’una derrota per a seguir líders i assolir l’objectiu. Però, contra tot pronòstic, un modest Almansa -molt combatiu- va fer caure els tricolors al Pavelló del Govern. Fins a la data, no coneixien la derrota a casa.

Així, doncs, ja sense marge d’error perquè l’alè del Palència es deixa sentir al clatell dels andorrans, aquest dissabte, a les 18:30 hores, hi ha -ja en van moltes- una nova final per al BC Andorra. Juga a fora, a la pista de l’Oviedo, en el que és la jornada 31 de les 34 que hi ha a la fase regular. Són 4 batalles que resten per a guanyar una guerra, pujar a la màxima categoria del bàsquet espanyol.

Després de la desfeta davant l’Almansa, fixar-se ara en la classificació de l’Oviedo és més aviat poc significatiu. Els asturians són a la part baixa de la taula -també ho estaven els manxecs- ocupant la 15a plaça (quarts per la cua) i, vist que els tricolors són líders, pot semblar que ja està fet. Res més lluny de la realitat.

La pressió que han de suportar els jugadors del BC Andorra en aquest tram final no és poca cosa. A més, encara hi ha algun jugador “entre cotons” i hi ha una baixa de llarga durada molt notable, molt, la de Chris Czerapowicz. Els del Principat hauran de tirar d’èpica, d’orgull, del MAI POR.