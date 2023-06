Es vol identificar les persones de les fotos antigues d’Encamp

Cartell sobre les activitats per a identificar les persones de les fotos antigues de l’arxiu d’Encamp (Comú)

Encamp pren part a la setmana dels arxius amb Fem Memòria, Encamp! una activitat de participació ciutadana per a poder identificar, conjuntament amb la ciutadania, el màxim d’informació sobre les fotografies antigues de l’arxiu comunal.

La iniciativa consistirà en una exposició a la plaça dels Arínsols del 5 al 9 de juny, un taller conjunt amb la gent gran del poble, el dia 6 de juny, i un accés en línia per a poder visualitzar les fotografies des de casa i aportar la informació per tal d’identificar les 50 primeres fotografies que hi ha a l’arxiu comunal d’un total de cent cinquanta.

El dia 6 de juny, a les 10 hores, es realitzarà una activitat conjunta amb la gent gran de poble, els tècnics comunals, Robert Lizarte (Museus i Patrimoni), Sílvia Fernàndez (Arxiu), Lali Travesset i Virgínia Garcia (Socials) i tothom que hi vulgui participar, per tal d’identificar conjuntament aquestes primeres 50 fotografies datades entre els anys 1900 i 1980 aproximadament, de les quals hi ha poques dades de referència. L’activitat es durà a terme a la plaça dels Arínsols al costat de l’exposició, és gratuïta i en cas de mal temps es traslladaria al Cafè del Poble. Durant l’activitat el comú oferirà esmorzar als assistents per tal de fer l’activitat més distesa durant el matí.

L’objectiu de l’activitat és, per un costat, “exercitar la memòria” amb la gent gran i “fer una recollida de dades comptant amb la participació ciutadana”, per tal de preservar la memòria històrica de la parròquia, en paraules de la responsable de l’arxiu comunal, Sílvia Fernàndez, que també ha afegit “és una bona oportunitat per a explicar tota la feina que es fa als arxius”.

Aquesta iniciativa forma part de la setmana Internacional dels arxius promoguda pel Consell Internacional d’Arxius (CIA), i que a Andorra compta amb l’impuls i la col·laboració de l’Arxiu Nacional d’Andorra, juntament amb els equips d’arxiu dels set comuns i el Consell General.