Presenten, a Tremp, “Rutes Artesanes de Catalunya”

Presentació, a Tremp, del projecte “Rutes Artesanes de Catalunya” (Govern.cat)

Aquesta setmana s’ha presentat a l’Epicentre, centre de visitants del Geoparc Orígens de Tremp, el projecte “Rutes Artesanes de Catalunya”. Es tracta d’una iniciativa de promoció artesanal, cultural i turística que actualment agrupa en 9 rutes els actius i els recursos artesans que Catalunya té distribuïts arreu del territori. El projecte, que consta d’una guia en format web, un distintiu identificatiu de les Rutes Artesanes, i d’una campanya de difusió, és una plataforma de foment de l’artesania vinculada al turisme sostenible, de proximitat, cultural i experiencial.

La guia digital es recull en el web www.rutesartesanes.cat i inclou actualment 9 itineraris que cobreixen zones geogràfiques com les comarques de Tarragona, Terres de l’Ebre, Lleida, l’Alt Pirineu i Aran, Barcelona Ciutat, o les comarques de Girona. Són rutes on descobrir museus, centres d’interpretació i tallers vinculats a l’artesania, itineraris també per a gaudir del paisatge, la natura i de la gastronomia de Catalunya, i activitats artesanals, lúdiques i esportives pròpies de cada territori. Per a la campanya de difusió, Artesania Catalunya, ha impulsat, entre d’altres, la producció d’una col·lecció de documentals audiovisuals per a cadascun dels itineraris que es poden veure a la plataforma TV3alacarta.

En l’acte de Tremp s’ha presentat al sector artesanal i turístic de les comarques de l’Alt Pirineu i Aran la guia digital del projecte, i l’itinerari i el documental dedicat al territori. Un tram que descobreix els productes autòctons i oficis de la zona. Una ruta que s’enfila i recorre Llaràs, Llavorsí, Araós, Alins i Esterri d’Àneu per a conèixer l’art de la llana de l’ovella xisqueta, el centre d’Herbes de l’Alt Pirineu i el cultiu d’herbes aromàtiques per a fer sabons o productes cosmètics. A més, fa un viatge per la Vall Ferrera i per les seves antigues mines de ferro i carbó per a conèixer la seva comunitat de forjadors. La ruta descobreix també la fusta i la cistelleria d’avellaner que es fa a Esterri d’Àneu.

El projecte Rutes Artesanes de Catalunya i el Programa d’Avantatges i Serveis del Carnet d’Artesà i Artesana, són iniciatives que tenen la finalitat d’incrementar el prestigi i la visibilitat de l’artesania a Catalunya i a nivell internacional, així com acompanyar les empreses artesanes i millorar-ne la competitivitat.





Més informació sobre la Ruta Comarques de l’Alt Pirineu i Aran aquí

Més Informació sobre el Programa d’Avantatges i Serveis del Carnet d’Artesà i Artesana aquí