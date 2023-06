Jiménez aporta el cinquè or per a Andorra a Malta

A sota, Xavier Espot amb Vicky Jiménez, a dalt els seguidors andorrans (AndorraDifusió)

Aquest dissabte la pista central del Marsa Sports Club estava plena de gom a gom. Hi havia molts aficionats locals, però també molts de tricolors que han volgut donar suport a la tenista andorrana, Vicky Jiménez. La rival local, Francesca Curmi, ha exigit molt més a la tennista andorrana respecte altres partits en aquests Jocs dels Petits Estats d’Europa, a Malta.

La maltesa tenia cops durs des del fons de la pista, tant amb el drive com amb el revés a dos mans. Això ha obligat la Vicky a recular un passet enrere respecte dels altres partits. Malgrat aquesta igualtat, lògica entre les dues primeres caps de sèries del torneig, Jiménez seguia tenint més elements guanyadors a la butxaca i era una mica més sòlida en els intercanvis llargs.

El primer set queia del seu cantó, 6 a 2. En el segon Curmi s’ha posat zero a dos de sortida esperonada pel públic. Jiménez no s’ha posat nerviosa i ràpidament ha capgirat la situació adjudicant-se el segon set i el partit per 6 jocs a 4. La primera abraçada ha estat per al seu pare i el seu equip. La tennista estava emocionada després de guanyar una medalla per al seu país, la d’or, i la comunió amb el públic d’Andorra era total.

En la seva segona participació i, amb només 17 anys, a Montenegro en tenia 13, Vicky Jiménez ha guanyat la seva primera medalla en uns Jocs dels Petits Estats, segurament n’arribaran moltes més.