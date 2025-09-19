Una seixantena de joves posen l’accent en la mobilitat transfronterera durant el 5è Fòrum transpirinenc de la joventut

Una seixantena de joves d’arreu del territori pirinenc (França, Espanya i Andorra) han participat aquest divendres en la primera de les sessions 5è Fòrum transpirinenc de la joventut, organitzat per Andorra i Catalunya, juntament amb la Comunitat de Treball dels Pirineus (CTP), de la qual el Principat en forma part. La trobada, que se celebra a Canillo i a la Seu d’Urgell entre el 19 i 21 de setembre, centra enguany el debat en la mobilitat transfronterera en l’àmbit de la joventut.
Durant el discurs d’inauguració de la jornada, la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha destacat que els joves són “agents de canvi” i tenen “la capacitat de generar un impacte real en el creixement i en l’evolució del territori que compartim”. El Fòrum transpirinenc de la joventut és, segons Bonell, “una gran oportunitat per a conèixer-nos, compartir experiències i elaborar propostes que donin resposta als reptes actuals i futurs”.
Un espai d’interacció entre els joves i els representants institucionals
Amb l’objectiu de reforçar l’impacte dels joves en les polítiques públiques dels territoris pirinencs, s’ha celebrat una sessió de treball entre els joves dels set territoris que conformen la CTP (NouvelleAquitaine, Occitània, Aragó, Catalunya, Euskadi i Navarra i el Principat d’Andorra) i els seus representants institucionals. En aquesta sessió, anomenada “Àgora”, els joves han tingut l’ocasió de traslladar qüestions concretes als dirigents polítics en matèria de mobilitat transfronterera.
En aquest punt, el secretari d’Estat de Joventut i Esports, Alain Cabanes, ha posat l’accent “en la importància de fer que aquest fòrum no sigui només un espai puntual de trobada, sinó un punt de partida per a una col·laboració més estreta i duradora entre territoris i entre joves. Aquestes jornades han de ser una oportunitat per a compartir bones pràctiques i inspirar-nos mútuament, però també per a identificar projectes concrets que puguem tirar endavant plegats.”
El Fòrum Transpirinenc de la Joventut és una trobada organitzada pel grup de treball de joventut de la Comunitat de Treball dels Pirineus (CTP) –en el marc del programa Poctefa Interreg VI-Trampoline – amb l’objectiu de fomentar la participació activa dels joves dels territoris transfronterers.