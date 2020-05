Es reprenen els plans de caça 2019-20

La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, ha informat al Consell de Ministres de l’aprovació de l’Orde ministerial pel qual s’anul·la la suspensió temporal dels plans de caça 2019-2020, que estava vigent des del passat 21 de març.

La situació generada per la COVID-19 i les recomanacions associades no eren conformes per a la pràctica d’aquesta activitat, i per aquest motiu es van suspendre temporalment.

En l’actualitat, però, la situació epidemiològica de les darreres setmanes ha evolucionat positivament i, per tant, les circumstàncies actuals permeten la represa de la pràctica de la caça. L’Orde ministerial entra en vigor a partir d’aquest divendres 29 de maig.