Es mantenen les dades d’afectats amb 7 persones hospitalitzades

Un dia més les xifres confirmen la desescalada dels afectats pel covid-19 a Andorra, ja només en resten 7 d’hospitalitzats i tal i com ja es va avançar ahir, cap d’ells a la Unitat de Cures Intensives. Entre aquests hi ha també els provinents del centre sociosanitari El Cedre que hi van ser traslladats a final de la setmana passada.

El total d‘afectats es manté en 763 i el d’actius baixa de 3 essent ara ja 33 les persones en aquesta situació. Cal recordar que avui acaba la segona fase del cribratge massiu i properament s’incorporaran a aquestes dades el centenar de persones que han donat positiu en els tests realitzats.

Pel que respecta al personal sanitari, també estan reduint-se els afectats i ara són 7, dos menys que ahir, mentre dels cossos especials de Policia i Bombers actualment n’hi ha un.

En les darreres hores ‘han realitzat 190 proves entre possibles infectats i n’han sortit 5 positius i 185 negatius.