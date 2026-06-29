Dos joves detinguts. Un per agressió a l’exparella i, l’altre, per una presumpta agressió sexual a una menor

La Policia ha detingut, aquest cap de setmana, un noi de 22 anys com a presumpte autor de delictes contra la integritat física i moral, contra la intimitat i contra la salut pública. Els fets van tenir lloc diumenge al matí quan, aprofitant que la seva exparella dormia, hauria accedit sense consentiment al seu mòbil i, tot seguit, l’hauria agredit. L’home, a més, hauria estat consumint cocaïna.
Divendres a la tarda, un jove de 23 anys va ser detingut, a Canillo, com a presumpte autor d’un delicte contra la llibertat sexual. L’avís va arribar des de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, que va activar el Protocol d’Actuació Immediata (PAI) davant una possible agressió sexual a una menor.