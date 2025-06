Es presenta la campanya forestal 2025 a la vegueria de l’Alt Pirineu i Aran

Sílvia Romero en la presentació, a Tremp, de la campanya forestal 2025 (Govern.cat)

La delegada territorial del Govern de la Generalitat a l’Alt Pirineu i Aran, Sílvia Romero, ha presentat a Tremp la campanya forestal de 2025. Romero ha estat acompanyada, entre d’altres, del cap de la Regió d’Emergències de Lleida, Joan Josep Bellostas, i del cap de l’Àrea Bàsica del Pallars Jussà del Cos d’Agents Rurals, Miquel Arilla.

Romero ha aprofitat la presentació per a demanar prudència en totes les accions individuals per a evitar incendis: “En aquests mesos d’estiu s’han d’extremar les precaucions per part de tothom” ja que, especialment després de les darreres pluges de la primavera a la zona, “s’està creant molt més combustible fi en tot el nostre territori i això suposa un risc”. La delegada del Govern ha posat en valor “l’augment d’efectius” en la lluita contra els incendis forestals a l’Alt Pirineu i, especialment, la “coordinació imprescindible” entre tots els cossos que intervenen en un incendi forestal. És per això, ha destacat, que “ens hem de sentir protegits”, fent especial incidència en la presa de dades que fan constantment els cossos i “que els permet saber quina és la situació del risc en cada moment.”

Precisament ha aprofundit en aquesta qüestió l’inspector Joan Josep Bellostas, cap de la Regió d’Emergències de Lleida dels Bombers de la Generalitat. Bellostas ha alertat sobre les onades de sud “perllongades”, que impliquen una pujada considerable de les temperatures i valors baixos d’humitat relativa, i l’arribada de masses de vent. “Aquestes dues situacions poden fer que els incendis tinguin comportament extrems. I aquí, tot i que el paisatge estigui molt verd, és alhora on tenim les masses forestals més contínues; per tant, tenim més bosc i més dificultat d’accés.” “El vent provoca una major velocitat de propagació del foc”, ha recordat. Malgrat això, Bellostas ha anunciat que, pel que fa al risc, “anem endarrerits pels efectes de la primavera, que ha estat força plujosa i amb temperatures per sota del que és habitual, i entrarem en campanya amb la sega.”

Per la seva banda, Miquel Arilla, dels Agents Rurals, ha recordat que les situacions de risc extrem faran que s’activin els nivells 3 o 4 del Pla Alfa. Aquest últim “ens farà tancar els massissos; el Montsec i Baronia de Rialb, que afecta la Noguera, l’Alt Urgell i el Pallars Jussà”. Arilla ha remarcat que, arribat el cas, aquesta mesura es prendria “per a evitar atrapaments i que la gent perdés la vida en algun d’aquests massissos, que tenen una orografia molt complexa.” Situacions com aquestes, ha recordat Arilla, “han passat” en altres llocs; “aquí, de moment no ens ha passat, però no volem que passi mai” i és per això que ha demanat a la ciutadania precaució i comprensió si algun cop cal ordenar algun tancament.

La campanya forestal de 2025 va arrencar oficialment el passat 1 de juny. La consellera d’Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, que l’havia presentat a l’Aeroport de Sabadell un parell de dies abans, va remarcar que “la campanya 2025 arriba marcada per un hivern i una primavera que ens ha donat pluges dintre de la normalitat, després de 3 anys de sequera extrema”. “Això ens permet tenir un escenari positiu, però, per altra banda, també hem de tenir en compte que aquests anys de sequera severa ens han deixat un 28% de combustible, arbres morts en els boscos de Catalunya i material fòssil. Cal que tinguem un seguiment i una monitoratge de cara a tenir també una campanya preventiva”.

“El sistema de comandament que hem reforçat per a aquesta campanya es veurà com una estratègia de coordinació, és el sistema SISCOM, que es desplega en les grans emergències, un sistema referent dins i fora del territori català perquè permet més seguretat i eficàcia en la resposta en els grans incendis forestals”, va anunciar Parlon.