S’aprova el Reglament sobre les formalitats d’exportació de béns de doble ús

Oficina de Tributs a la Baixada del Molí (SFGA)

El Govern ha aprovat el Reglament relatiu a les formalitats d’exportació de béns de doble ús, que desenvolupa una disposició de la Llei del Codi de Duana. Entrant al detall del text, el Reglament estableix el procediment a seguir per part de les empreses que vulguin exportar béns fora de la Unió Europea que poden tenir un doble ús, com per exemple drons, equips de telecomunicacions xifrats o alguns productes químics. Concretament, són aquells, definits pel Reglament de la Unió Europea 2021/821.

D’aquesta manera, les empreses concernides hauran d’efectuar per cada bé una sol·licitud d’exportació al Despatx Central de Duana, el qual emetrà una autorització perquè aquests béns de doble ús puguin ser exportats fora de la Unió Europea. El Reglament també preveu que en casos excepcionals de baixa sensibilitat i de corrents regulars, el Departament de Tributs i Fronteres pugui emetre autoritzacions de fins a dotze mesos. Aquest Reglament no afecta les exportacions que es duguin a terme dintre del territori de la Unió Duanera Andorra-UE.

Des del Departament de Tributs i Fronteres s’han posat en contacte amb els operadors andorrans que puguin estar afectats per aquesta nova normativa per a explicar-los-la i poder acompanyar-los en aquest canvi reglamentari que afectarà la seva activitat empresarial.