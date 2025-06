Mor als 36 anys l’atleta de muntanya Cristina Saturnino, pocs dies abans de competir a Andorra

Cristina Saturnino (Foto: Hoka)

Commoció al món de les curses de muntanya per la mort sobtada de Cristina Saturnino, atleta força coneguda en l’àmbit de l’ultratrail i vinculada a la Seu d’Urgell, atès que havia viscut a la capital de l’Alt Urgell durant la infància. Segons ha comunicat el seu patrocinador esportiu, Hoka, Saturnino ha estat trobada sense vida aquest dimarts a casa seva a la població de La Frontera, a l’illa canària d’El Hierro, on residia des de feia pocs mesos.

Tot i haver viscut els primers anys de la seva vida a la Seu, posteriorment Saturnino va anar a viure a Madrid, si bé havia mantingut el contacte amb el Pirineu precisament per la seva condició de corredora de muntanya. De fet, des de Hoka han explicat que aquesta setmana mateix tenia previst venir-hi per a disputar la Trail 100 Andorra en la seva distància principal, de 105 quilòmetres i amb un desnivell positiu de 6.900 metres. Aquesta cursa està programada per a aquest dissabte, dia 14, i forma part de les proves classificatòries per a la Ultra Trail del Mont-Blanc (UTMB) i també inclou les modalitats de 79, 50, 21 i 10 quilòmetres.

La notícia de la seva mort s’ha conegut després que dilluns, Cristina Saturnino, havia sortit a entrenar per l’illa del Hierro, de cara a preparar aquesta competició, i després se’n va anar a dormir, però el dia següent, dimarts, no va donar senyals de vida. Els familiars, amics i coneguts van advertir els serveis d’emergències, tenint en compte, a més a més, que aquest dimarts celebrava el seu 36è aniversari. En comprovar que no responia ni a les trucades ni als missatges, van llançar l’alerta i a la tarda un veí i amic seu de La Frontera va anar a casa seva, per a interessar-se per ella, i va ser qui va descobrir que estava estirada al llit, ja sense vida. Ara s’ha de fer l’autòpsia per a determinar les causes de la mort, si bé fonts properes al cas han avançat que no s’hi ha observat cap indici de criminalitat.

La notícia ha commocionat completament el món del trailrunning. Des d’Hoka han qualificat la sobtada notícia de “tristíssima” perquè en valoraven que era “una dona única, que va viure el seu somni i que va arribar a llocs que potser mai no va imaginar”. Des del seu patrocinador afirmen que “el seu llegat perdurarà al cor d’amics i familiars per sempre”, i detallen que la corredora “havia trobat a El Hierro un refugi des d’on continuar preparant desafiaments que només estan a l’abast dels que senten la muntanya com una forma de vida.

A més d’ultrafondista, Saturnino era doctora Cum Laude en Alimentació Esportiva i treballava fent classes i cursos a la Universitat Internacional de València.