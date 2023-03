El sector hoteler confia en el “turista de darrera hora” per a la campanya de Setmana Santa

La recepció d’un hotel (Arxiu)

Segons informa la Unió Hotelera d’Andorra (UHA), a dia d’avui, les previsions per als quatre dies de Setmana Santa, són d’un 58,25% d’ocupació de mitjana. Tot i aquest indicador, el sector hoteler confia en les reserves de l’anomenat “turista de darrera hora” per a augmentar aquest registre i que la campanya es pugui considerar com a bona. De fet, les mateixes fonts asseguren que ja ve sent costum en postpandèmia.

Per altra banda, sobre l’ocupació hotelera de la setmana passada, entre el 20 i el 26 de març, la UHA informa que la mitjana va ser d’un 57% i, si només s’agafen dades del cap de setmana, aleshores, la mitjana, puja fins al 64,75%. La passada, és la setmana amb l’ocupació més baixa del mes de març.