L’organització del Congrés de Turisme de Neu i Muntanya informa que, donades les restriccions de viatges de molts països i d’organitzacions que han estat augmentant en les últimes hores degut al coronavirus, un creixent nombre de participants i ponents han informat de la impossibilitat d’unir-se a aquest esdeveniment. La ministra de Turisme, Verònica Canals, ha remarcat que tenint en compte les circumstàncies actuals, i amb la voluntat per part de l’organització de mantenir la màxima qualitat del congrés, s’ha decidit posposar la seva celebració per al pròxim any per oferir aquest esdeveniment amb les màximes garanties de qualitat.

El director executiu de l’OMT Manuel Butler, ha compartit aquesta decisió presa conjuntament per part de l’organització del Congrés, el Ministeri de Turisme, l’OMT i el Comú de Canillo en representació de tots els comuns, i ha afegit que la situació conjuntural ha de tenir una resposta coherent i mesurada, i que a la determinació d’oferir un bon nivell per aquest congrés s’ha d’afegir la seguretat de les persones.

Els participants i ponents estan sent informats d’aquesta decisió. L’organització lamenta que aquesta situació conjuntural hagi afectat la celebració d’aquest esdeveniment internacional i mostra la seva determinació a celebrar-ho el 2021 al més alt nivell esperat.

El Govern informa que actualment no s’està produint transmissió comunitària del Covid-19 i que fins al moment l‘activitat turística del país es desenvolupa amb total normalitat per als nostres visitants.