Després de la bona acollida dels dos primers Bakery Coffee Granier al Pas de la Casa i a La Massana, Grup Hiper Pas ha inaugurat el primer Granier & Go a Andorra, un concepte modern d’autoservei. La seva àmplia i acurada carta combina tradició i innovació, amb una varietat de pans, una extensa gamma de productes de brioixeria dolça i salada, un abundant assortiment de begudes fredes i calentes i una selecció de plats preparats, amb la màxima qualitat i el millor preu, per fer un descans durant la jornada d’esquí.

Situat a peu de pistes, a l’Avinguda d’Encamp del Pas de la Casa, l’establiment té 120 metres quadrats, amb un total de 20 taules. La decoració combina elements nobles amb altres de moderns i compta amb una àmplia i confortable terrassa coberta i descoberta on els clients poden degustar els productes, alhora que gaudeixen de les espectaculars vistes a la muntanya.

Amb la inauguració de Granier & Go ja són tres els establiments Granier al Principat, fruit de l’aliança comercial que el Grup Hiper Pas manté amb aquesta empresa espanyola i que propiciarà l’obertura d’una xarxa de cafeteries i forns de pa artesà arreu del país.

Un establiment d’autoservei innovador

Granier & Go és un model d’establiment d’autoservei innovador per a tot tipus de públic que manté els obradors tradicionals de les fleques Granier, per disposar de pans i productes de brioxeria acabats de fer, juntament amb begudes i plats preparats, per emportar o menjar al mateix local, a qualsevol hora del dia.