Es limita la música a l’interior dels establiments a 50 decibels com a mesura de contenció de la Covid-19

El Govern ha decidit, vista l’estabilització dels casos actius de coronavirus SARS-CoV-2 al Principat així com el nombre d’hospitalitzacions, prorrogar les mesures excepcionals vigents per evitar la propagació del virus i seguir garantint la viabilitat del sistema sanitari.

A banda de les ja existents, en el Decret aprovat aquesta setmana i que prorroga les mesures fins al 10 de febrer, també s’inclou un article que regula el volum de la música a l’interior dels establiments de restauració.

Tal com ha explicat el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, la mesura té en compte que “si el volum és elevat, les persones han d’aixecar la veu o apropar-se per poder-se sentir”, fet que està especialment contraindicat perquè “durant la consumició no es du la mascareta, fet que augmenta l’emissió d’aerosols i, per tant, s’eleva el risc de contagi”.

Per aquest motiu, el text regula que durant el consum de menjar i beguda, la música de fons o la provinent de discjòqueis a l’interior dels establiments “no pot superar en cap cas els 50 decibels”.

Actualització sanitària del 3 de febrer

El ministre també ha repassat, durant la roda de premsa d’aquest dimecres, les dades sanitàries referents a la pandèmia al Principat, i ha destacat l’estabilització dels casos, confirmada per la taxa de reproducció del virus, que se situa en el 0,89. La xifra total de casos des de l’inici és de 10.070 persones i es registren un total de 9.313 altes.

Martínez Benazet ha lamentat que les defuncions relacionades amb la malaltia s’eleven a 103, després de la mort les darreres hores d’una pacient d’avançada edat que estava ingressada a la Clínica Sant Vicenç d’Enclar.

Pel que fa als casos actius, actualment n’hi ha 654. D’aquests, el ministre ha informat que 17 persones resten ingressades a planta de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell i n’hi ha 12 a l’UCI –11 d’elles requereixen ventilació mecànica–. Martínez Benazet ha explicat que dos pacients han deixat la unitat de cures intensives en les darreres hores i que hi ha tres pacients en la fase prèvia a l’extubació. A la planta COVID-19 habilitada al centre sociosanitari El Cedre no hi ha cap ingressat.

Pel que fa a la campanya de vacunació, el titular de Salut ha destacat que ahir es van administrar un total de 62 vacunes, i en el còmput total ja s’han posat 1.138 vaccins.

Finalment, pel que fa a la població escolar i l’afectació que té la pandèmia a les aules, el Govern ha informat que n’hi ha 27 sota vigilància activa –6 total i 21 parcial– i 72 en vigilància passiva.