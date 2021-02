Estratègia energètica nacional i de lluita contra el canvi climàtic per a assolir la neutralitat carboni

El Consell de Ministres ha aprovat, a proposta de la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, l’Estratègia energètica nacional i de lluita contra el canvi climàtic (EENCC). El full de ruta, que ha comptat amb la participació activa dels 27 agents econòmics i socials que configuren la Comissió Nacional de l’Energia i del Canvi Climàtic, recerca planificar, coordinar i racionalitzar les accions i les mesures per complir els compromisos internacionals de neutralitat carboni al 2050. Un objectiu que permet donar seguiment a les fites més ambicioses marcades a l’Acord de París, refermat per Andorra.

La reducció d’emissions comportarà una millora de la qualitat del medi ambient alhora que tindrà beneficis per la salut de les persones i un impacte positiu en la prevenció de possibles riscos naturals associats al canvi climàtic. En els dos casos, es tracta finalment de garantir una millor qualitat de vida per les generacions presents i futures. Alhora, la transició energètica ha de permetre la creació d’un nou ecosistema que afavoreixi les activitats d’alt valor afegit, millorant així la diversificació de la nostra economia.

Tot i que els objectius de l’EENCC estan fixats fins a l’any 2050, està previst que l’Estratègia es revisi com a mínim cada 6 anys per tal d’adaptar-se als nous coneixements, ja siguin tècnics, econòmics o socials, a les noves obligacions que puguin derivar de la situació internacional, així com en funció de l’assoliment dels objectius fixats en cada àmbit.

L’Estratègia energètica nacional i de lluita contra el canvi climàtic fixa els objectius a mig i a llarg termini anteriorment esmentats, i amb les revisions es retroalimenta de les contribucions determinades a nivell nacional (NDC) del Principat, les quals mostren el compromís i els esforços per a reduir les emissions i adaptar-se als efectes del canvi climàtic, d’acord a l’Acord de París.

L’estratègia també permet definir de manera clara i concisa quines seran les eines que s’utilitzaran per complir amb els objectius marcats a la Llei de transició energètica i del canvi climàtic (Litecc). A més, l’estratègia encaixa perfectament amb el full de ruta del Govern, anomenat H23, així com també amb els Objectius de Desenvolupament Sostenibles (ODS). A més, els objectius, les accions recollides a l’estratègia són vinculants per a l’Administració pública, i s’integren en les seves planificacions.

El document

El document s’estructura en cinc programes: programa de descarbonització; programa d’adaptació al canvi climàtic i augment de la resiliència, programa del mercat nacional de crèdit de carboni i altres eines fiscals; programa de transició social i programa d’innovació, recerca i observació sistemàtica. Al seu torn, els programes es subdivideixen en un total de 17 activitats concretes.

Considerant que el 95% de les emissions de GEH provenen del sector energètic és necessari que el primer programa de l’Estratègia se centri en descarbonitzar aquest sector així com altres sectors amb menys emissions però igualment estratègics (programa I). En paral·lel i vist que els efectes del canvi climàtic a Andorra ja han començat a observar-se, cal treballar en l’adaptació a aquest fenomen per a reduir els riscos i millorar la resiliència del país (programa II).

Per tal de poder assolir els objectius de mitigació i adaptació s’ha de preveure quin serà el seu sistema de finançament, i per això es crea el programa del mercat nacional de crèdits de carboni i altres eines de fiscalitat que ajudaran a suportar el cost de la posada en marxa i funcionament de les activitats previstes a l’estratègia (programa III).

Per acabar, s’han de potenciar els mecanismes que afavoreixin la innovació i la recerca per implementar sempre les tecnologies disponibles més avançades així com continuar amb una observació sistemàtica dels fenòmens que succeeixen per tal de reajustar les activitats planificades (programa IV).

Amb tot, no es podrà fer un canvi de paradigma al voltant del sector de l’energia i de la lluita contra el canvi climàtic si no es posa en marxa una transició social que permeti educar, formar, sensibilitzar i empoderar el conjunt de la societat sobre la importància d’aquests objectius estratègics i el canvi d’hàbits necessari per assolir-los (programa V).