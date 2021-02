Es licita el subministrament d’armes de foc pels agents del Cos de Duana

El Consell de Ministres ha aprovat, a proposta del titular de Finances, Eric Jover, la licitació del subministrament de material de seguretat pels agents del Cos de Duana. La licitació té l’objectiu de reforçar la seguretat dels duaners per garantir el correcte desenvolupament de les seves tasques, així com donar compliment a una reivindicació històrica del cos.

Aquests elements són necessaris per a augmentar el nivell de seguretat del personal de la Duana, que presta els seus serveis als punts fronterers, i per tal que els agents puguin desenvolupar totes les tasques encomanades amb el material adequat al lloc de treball, argumenta el Govern. Així doncs, el Departament de Tributs i de Fronteres considera doncs necessari dotar el Cos de Duana d’equipaments de seguretat com són les armes de foc amb els seus corresponents complements.

La forma de licitació és concurs nacional de procediment obert i modalitat de contractació ordinària. Les empreses interessades poden presentar les seves ofertes fins al 10 de març del 2021 al Servei de Tràmits del Govern. El plec de bases podrà descarregar-se de manera gratuïta a la pàgina web www.tramits.ad o www.e-tramits.ad. En cas de necessitar informació complementària es pot acudir al Ministeri de Finances – Departament de Tributs i Fronteres.