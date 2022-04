Entren en funcionament dos nous radars de tram a la C-14 entre Bassella i Ponts

El Servei Català de Trànsit (SCT) posa en funcionament a partir d’aquest divendres 22 d’abril dos nous radars de tram a la C-14, entre els municipis de Ponts i Bassella en ambdós sentits de la circulació. La mesura pretén reduir la velocitat excessiva en aquest punt de la via, així com la sinistralitat. Cal tenir en compte que en els darrers cinc anys, des del 2017, en el tram que comprèn ambdós cinemòmetres hi ha hagut 47 sinistres amb víctimes, 8 de les quals mortals i 15 ferides de gravetat.

En concret, es posarà en marxa un radar de tram entre els quilòmetres 124,795 i 134,300 de la C-14 en sentit Bassella, que controlarà la velocitat al carril al llarg de 9,505 quilòmetres de longitud. L’altre giny estarà ubicat en sentit Ponts entre els punts quilomètrics 134,304 i 124,807 i controlarà també la velocitat en una distància de 9,497 quilòmetres. El límit màxim de velocitat permès en tot el tram controlat serà de 90 km/h.

Amb l’ampliació, ja hi ha 172,911 quilòmetres de la xarxa viària catalana que compten amb aquest sistema de velocitat mitjana. En total funcionen 34 radars d’aquest tipus a Catalunya. Aquests sistemes de control de la velocitat responen a les directrius fixades en el Pla de seguretat viària (PSV) 2021-2023 i són una eina eficaç per assolir els objectius europeus de reducció de morts a la carretera. L’SCT recorda que la velocitat excessiva és un dels principals factors concurrents de la sinistralitat viària.

Funcionament dels radars de tram

El sistema de control de la velocitat mitjana funciona a través d’un equipament de reconeixement de matrícules situat a l’inici i al final del tram controlat, el qual mesura el temps de recorregut i en calcula la velocitat mitjana per determinar si s’ha superat el límit màxim de velocitat permès. Els cinemòmetres tenen l’objectiu de prolongar l’efecte de la reducció de velocitat durant diversos quilòmetres per fer un espai viari segur. Els principals avantatges dels controls de velocitat de tram són:

• Constitueixen una eina eficaç per reduir la sinistralitat i millorar la seguretat viària

• Eviten frenades sobtades

• Cobreixen de forma efectiva un tram sencer d’una via

• S’obtenen velocitats més igualades i uniformes al llarg de tot el tram

• Són un element dissuasiu de gran efectivitat sobre el comportament dels conductors

• El sistema complementa els sistemes de control convencionals, com els radars microones, de làser i els piezoelèctrics

Convé destacar que l’SCT també controla la velocitat excessiva a través dels radars fixos que registren una velocitat en una ubicació concreta i en alguns punts de la xarxa viària catalana. D’altra banda, els Mossos d’Esquadra també fan tasques de vigilància amb radars mòbils. A més, aquest tipus d’infraccions es poden detectar a través de l’helicòpter de Trànsit.

A Catalunya, l’any 2021 la velocitat excessiva o inadequada va intervenir com a causa en el 17,4% dels accidents amb víctimes en vies interurbanes i va augmentar la presència en la casuística de la sinistralitat respecte al 2019 (11,9%).

A més velocitat, més risc d’accident i de lesions greus

En cas d’accident, s’ha evidenciat que com més elevada és la velocitat dels vehicles, més alta és la violència de l’impacte. Així mateix, es redueix notablement l’efectivitat dels dispositius de seguretat passiva, com el cinturó de seguretat o el casc, i s’incrementa, per tant, el risc de mortalitat i de patir lesions amb seqüeles greus permanents. És per això que des del Departament d’Interior i des del Servei Català de Trànsit es continua apostant per la presència de radars a la xarxa viària catalana amb la finalitat de disminuir l’accidentalitat a les carreteres.

Els radars, juntament amb la vigilància i les campanyes intensives de control de la velocitat que es fan des de Mossos d’Esquadra i les Policies locals són actualment elements fonamentals per a la consecució de l’anomenada Visió Zero pel que fa a sinistralitat viària.

La presència dels radars està senyalitzada i la seva ubicació és pública, es pot consultar al web del Servei Català de Trànsit.