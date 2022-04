El salari medià del febrer arriba als 1.750 euros

Segons les dades avançades del mes de febrer del 2022, el nombre d’assalariats a Andorra se situa en 42.765 persones, fet que representa una variació positiva del 14,3% respecte del febrer del 2021. Tal com publica el departament d’Estadística, la massa salarial se situa en 96,69 milions d’euros, el que representa una variació positiva del 21,4% respecte de l’any anterior.

Pel que fa al salari mitjà avançat del febrer arriba fins als 2.260,87 euros, mentre que el salari medià (el que es trobaria a la meitat si s’endrecessin tots els salaris de major a menor) queda fixat en els 1.750 euros. En aquest sentit, la variació del salari mitjà avançat respecte del 2021 és del +6,2%, mentre que la del salari medià és del 5,3%.

En aquesta línia, cal destacar que el nombre d’assalariats al gener va ser de 42.837 persones, un 17,1% més que l’any anterior, en què hi va haver 36.582 persones. El primer mes de l’any presenta l’increment més destacat del nombre d’assalariats, on destaca el sector de l’hoteleria amb un +88,3%. Per contra, el sector que presenta un decrement més destacat és el de l’agricultura, ramaderia, caça i silvicultura, amb un -5,9%.

La massa salarial total del gener és de 92,45 milions d’euros, xifra que representa una variació positiva del 20,1% respecte del 2021. Destaca en positiu el sector de l’hoteleria, amb un 124,6% i en negatiu el d’activitats sanitàries i veterinàries i serveis socials, amb un -7,4%.

Segons les dades acumulades dels darrers dotze mesos, la mitjana d’assalariats a Andorra és de 38.204 persones, un +0,8% comparat amb el mateix període anterior. En aquest sentit, el sector que presenta un increment més destacat és el de la construcció amb un +7,4%. En canvi, el sector amb un decrement més important és el del comerç al detall, llevat dels vehicles de motor, amb un -6,7%.