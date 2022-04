El 25% dels tràmits es poden fer online

El secretari d’Estat de Transició Digital i Projectes Estratègics, Cesar Marquina, ha presentat el nou portal del ciutadà, www.e-tramits.ad, que permetrà agilitzar els tràmits amb l’administració, evitar desplaçaments i transitar cap a un entorn completament digital. Avui dia, els ciutadans i les empreses, poden dur a terme més de 150 tràmits a través de la seu digital. Marquina ha afirmat que la resta de tràmits s’aniran redissenyant i incorporant progressivament a la seu electrònica.

Per a la realització dels tràmits en línia des de la seu electrònica del Portal, és imprescindible disposar del certificat electrònic, la signatura electrònica, sigui individual o corporativa, que permet autenticar-se i signar els documents en línia. Cal recordar que el Govern va acordar que els certificats sol·licitats durant aquest any, que tindran una vigència de 3 anys, seran gratuïts -un any més- per tal de fomentar-ne l’obtenció i incentivar l’ús de la tramitació electrònica.

Així, tal com ha explicat el secretari d’Estat, Cesar Marquina, el Portal del Ciutadà, permetrà fer diferents tràmits sense haver de desplaçar-se físicament a les dependències administratives i, a més, permetrà que l’administrat disposi de tota la informació registrada al voltant de la relació amb l’administració i obtenir notificacions electròniques sobre les resolucions dels diferents tràmits que s’hagin pogut gestionar.

El secretari d’Estat ha valorat que la posada en marxa del nou Portal del Ciutadà i del fet que el 25% dels tràmits es puguin dur a terme en línia, representa l’impuls definitiu al procés de digitalització de l’Administració, i la culminació d’anys de feina de tots els ministeris que en col·laboració amb el Departament de Sistemes d’Informació (DSI) han permès que finalment, tots els esforços en digitalitzar l’administració, comencin a veure’s reflectits en la ciutadania.