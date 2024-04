Entrades exhaurides per al BC Andorra – Granada

A la dreta, Harding llançant de tres per al BC Andorra contra el Granada a la primera volta

El BC Andorra tornarà a tenir al seu costat l’afició en un pavelló del Govern que presentarà un ple absolut. Per sisena vegada aquesta temporada s’ha penjat el cartell d’entrades exhaurides, en aquest cas per al partit que hauria de servir per a allunyar-se encara més del descens contra un rival directe com és el Granada.

L’entrenador, Natxo Lezkano, confia en la rotació del joc interior per a cobrir la baixa del lesionat Felipe dos Anjos. El tècnic del BC Andorra deixa la porta oberta a una possible incorporació, tot i que ara com ara no hi compta.

La baixa del pivot, Felipe dos Anjos, suposa tot un maldecap per a Natxo Lezkano, que no podrà comptar durant les pròximes setmanes amb la intimidació del brasiler a la pintura. El tècnic confia, però, en els jugadors disponibles per a suplir el sostre de l’equip: “tenim gent per a suplir-lo”, assegura el tècnic.

El club està pendent del mercat per si pot incorporar un reforç, tot i que Lezkano només pensa en els efectius disponibles. “Compto amb els jugadors que tinc i no vaig més enllà.”

El partit Andorra – Granada es disputarà diumenge, dia 7 d’abril, a les 17 hores.