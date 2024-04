La Seu viu el cap de setmana del Festival del Joc del Pirineu

Jocs a la Biblioteca Sant Agustí, previs al Festival del Joc del Pirineu (Foto: Biblioteca)

La Seu d’Urgell és aquest cap de setmana la capital dels jocs de taula amb la celebració del 8è Festival del Joc del Pirineu. Tot i que el programa d’enguany ja va començar ara fa tres setmanes, el gruix principal d’actes es durà a terme al llarg d’aquest divendres, dissabte i diumenge, en diversos espais del centre de la ciutat.

La inauguració oficial és avui divendres al vespre (19.30 h) a la Sala de la Immaculada, en un acte en el qual hi parlaran l’alcalde urgellenc, Joan Barrera; el vicepresident de la Diputació de Lleida, Agustí Jiménez; el director general de Promoció Cultural i Biblioteques de la Generalitat, Josep Vives, i la tinent d’alcalde de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de la Seu, Gemma Tó.

El certamen segueix apostant per oferir als assistents una gran oferta perquè puguin provar diferents jocs aquests dies. La seva ràpida consolidació ha fet que actualment ja concentri un gran nombre de presentacions i xerrades per part d’experts en la matèria. Entre altres cites, per exemple, aquest divendres mateix a la tarda (18 hores), a la Biblioteca Sant Agustí, es presenten les actuals guies de jocs per a biblioteques.

Aquest dissabte dia 6, també a la Biblioteca Sant Agustí i a les 11 del matí, l’expert en jocs i exdirector del Festival Dau Barcelona, Oriol Comas, donarà a conèixer el seu llibre Un món de jocs. Paral·lelament (10.30 h), a la Sala de la Immaculada s’hi podrà veure la gravació en viu del pòdcast ‘Hora Lúdica’, que produeix l’emissora municipal Ràdio Arenys. Al migdia (12.30 h), a la sala de plens de l’Ajuntament, hi haurà la presentació del joc España 1936 (publicat per Devir), amb el seu autor, Antonio Catalán. També a l’edifici consistorial, a la tarda s’explicarà el projecte Ludoforta (18 h) i el joc de taula Trekking (18 h), publicat per TCG Factory, amb Ferran Renàlies i Guillem Coll.

Pel que fa a diumenge, al llarg del matí, a la Sala de la Immaculada hi haurà les xerrades Jugar a jocs de taula ens fa més intel·ligents?, (10 h) a càrrec del grup de recerca NeuroPGA de la Universitat de Lleida; El joc de taula com a eina d’inclusió i aprenentatge (11 h), a càrrec de Patrícia Rodrigo, mestra d’educació primària i especialista en aprenentatge basat en jocs; i Jugant cap a la igualtat: analitzant jocs amb mirada feminista (12 h), a càrrec de Noemí Blanc, de Revolución Lúdica.

La participació a qualsevol partida o acte del Festival del Joc del Pirineu és gratuïta. Les inscripcions es van obrir el 18 de març passat. Gemma Tó destaca que des dels seus inicis “aquest festival va a més, i per això vol ser un festival per a tothom”. Per això, entre el 18 de març i el 4 d’abril s’han programat diverses activitats prèvies, amb la col·laboració de les editorials participants.

Aquest objectiu es concretarà en la incorporació d’una sala de jocs adaptats per a persones amb disfunció visual i en un kit d’aïllament sensorial en tots els edificis que albergaran les diferents partides. També s’adequarà una sala de baixa intensitat d’estímuls. A més a més, a cada ubicació del festival hi haurà símbols que indicaran si l’activitat comporta sorolls forts o moltes converses simultànies, si hi ha llums fortes o parpellejants o si és una activitats multitudinària. Aquesta aposta per la inclusió ve de la mà de l’editorial de jocs de taula Tranjis Games i de l’entitat juvenil ALC Stronghold, tal i com han explicat els directors del festival, Marc Travé i Pablo Giménez.





Dades del festival

El VIII Festival del Joc del Pirineu presenta més espais de jocs que en edicions passades repartits per la Seu: 10 edificis, 3 carrers, 3 places i espais de joc nocturn (22.00-02.00 h). Els espais lúdics singulars oferiran més de 500 places de demostració de jocs, mentre que en els tallers escolars hi prenen part més de 800 infants i joves. El festival també organitza 5 campionats.

D’altra banda, 8 restaurants de la ciutat seran escenari de jocs de taula i 45 establiments comercials -cinc més que en l‘edició anterior- participen del Joc dels Aparadors, amb un nou format que enguany simula línies de metro.





Concurs de fotografia

Una altra proposta al voltant del festival és el concurs de fotografia, amb la col·laboració de DEVIR, basat en el joc de taula Victus, el qual s’inspira en la cèlebre novel·la d’Albert Sánchez Piñol. El concurs consisteix en fer-se una fotografia a la Torre Solsona de la Seu d’Urgell i penjar-la a qualsevol de les xarxes socials, etiquetant a Devir Iberia, el Festival, i Turisme Seu, i explicant amb qui agradaria jugar una partida d’aquest joc durant el festival. Tothom que passi per Turisme Seu durant el cap de setmana de celebració d’aquest certamen i ensenyi el seu ‘post’ s’emportarà com a premi un exemplar del joc Victus, valorat en 75 euros.

PROGRAMA COMPLET