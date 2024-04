Investiguen comptes de Gerard Piqué a Andorra per presumptes comissions de la Supercopa a l’Aràbia Saudita

Gerard Piqué, propietari de Kosmos (AndorraDifusió)

Segons publica la Televisió de Catalunya 3cat, “la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil va demanar al setembre rastrejar comptes relacionats amb l’exfutbolista del Barça i president de l’empresa Kosmos, Gerard Piqué, per la seva presumpta relació amb el contracte negociat amb Luis Rubiales en la seva etapa com a president de l’RFEF perquè la Supercopa de futbol es jugués a Aràbia Saudita, posant el focus en diverses transferències”.

“Així consta en un ofici de la UCO del 19 de setembre del 2023, consultat per l’agència Europa Press, en el qual aquesta unitat de la Guàrdia Civil demana al jutjat d’instrucció número 4 de Majadahonda (Madrid) sol·licitar informació a les autoritats d’Andorra, concretament dirigit a l’entitat bancària MoraBanc Grup”, segons assenyalen les mateixes fonts de 3cat.

“Els agents posen el focus en comptes de l’FC Andorra, propietat de Gerard Piqué, per a saber la destinació dels fons provinents d’un compte titulat per Kosmos”, assegura el mitjà català.

En aquest compte, diu textualment, “s’han estat cobrant les comissions d’èxit abonades per SELA Sport Company en contraprestació pels serveis d’intermediació prestats en les negociacions amb la Real Federació Espanyola de Futbol (RFEF) per a la disputa de la Supercopa d’Espanya en territori saudita”. Aquestes comissions les xifra la UCO en “quatre milions d’euros per any”.