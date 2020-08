Anul·lades les visites a les residències de gent gran de la Seu

La Llar de Sant Josep i el centre sociosanitari del Sant Hospital, ubicat actualment al Seminari de la Seu d’Urgell, han anul·lat les visites de familiars que estaven programades per aquesta setmana. La decisió s’ha pres per l’alt risc de rebrot que s’ha constatat a l’Alt Urgell, ja que les darreres dades del departament de Salut indiquen que en el conjunt de la comarca aquest índex se situa en 395,69, molt superior a la setmana passada (24,46).

Cal recordar que Salut va anunciar fa pocs dies que permetia de nou visites i ingressos als centres de tot el Pirineu excepte als del Pallars Jussà. Tanmateix, està estipulat que quan el valor és de més de 75, com és el cas, és obligatori aplicar de nou les restriccions. Quan la xifra baixi, serà possible reobrir els centres als familiars.

Alt risc de rebrot

L’estadística suma 22 casos de COVID-19 confirmats per PCR a l’Alt Urgell. A aquesta dada s’hi afegeix el fet que la taxa de reproducció del virus a set dies, coneguda com a Rho7, ha augmentat fins a situar-se a 3,14, quan el límit recomanat és d’1.

A més a més, actualment hi ha una persona ingressada al Sant Hospital de la Seu d’Urgell, tot i que no es troba a l’UCI. La resta dels diagnosticats són asimptomàtics o amb símptomes lleus. La mitjana d’edat dels afectats augmenta a 32,82 anys i un 45,45 per cent són dones. Els casos acumulats a l’Alt Urgell des de l’inici de la pandèmia són 142, amb 6 defuncions.

En relació amb les dades del departament de Salut, l’alcalde de la Seu d’Urgell i president de la Fundació Sant Hospital, Jordi Fàbrega, ha destacat que la comarca es troba “en un moment delicat de nous contagis per alguns brots lligats a activitat social” i ha informat que “ja s’ha fet el rastreig i aïllament dels contactes”. Tanmateix, el batlle urgellenca ha avisat que “sortiran alguns casos més els propers dies”. En aquest sentit, Fàbrega ha instat la població a ser “més curosa que mai” amb les distàncies socials, la neteja de les mans i l’ús de la mascareta. Un altre aspecte en què ha incidit és en la necessitat de reduir contactes per controlar la pandèmia.