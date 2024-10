Encamp inicia les celebracions de la Castanyada amb el berenar de germanor per a la gent gran

Berenar de germanor de la gent gran a Encamp (Comú d’Encamp)

Encamp ha celebrat aquesta tarda de dijous una nova edició de la Castanyada per a la gent gran. L’esdeveniment ha tingut lloc al Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp i ha aplegat prop d’un centenar de participants. La cònsol major, Laura Mas, el cònsol menor, Xavier Fernàndez, i els consellers Joan Sans i Andreu Riba s’han sumat a la festivitat i han aprofitat l’ocasió per a compartir una estona de germanor amb el col·lectiu més longeu de la parròquia. La celebració ha començat amb el tradicional berenar de panellets i castanyes i ha continuat amb un ball de tarda en directe per a tots els assistents.

Repartiment popular de castanyes a Encamp i al Pas de la Casa

Els actes de la Castanyada continuaran el proper dijous, 31 d’octubre, amb el repartiment popular de castanyes per a tothom a la plaça de Sant Miquel d’Encamp i a la plaça de l’Església del Pas de la Casa. La repartició començarà a les 19:00 hores a ambdues viles fins a acabar existències.





Activitats de Halloween a les biblioteques comunals

En el marc de la Castanyada, les biblioteques comunals d’Encamp i el Pas de la Casa també ofereixen diferents propostes relacionades amb la temàtica ‘Halloween’. Les activitats van començar el passat 19 d’octubre amb el ‘Biblioscape’, un joc de pistes que va portar els assistents a la recerca d’un llibre molt especial del reconegut poeta i escriptor, Edgar Allan Poe.

Els actes han continuat aquesta tarda de dijous, a Encamp, amb un taller infantil d’escultura amb filferro a càrrec de l’artista Nik, que ha acompanyat l’activitat amb una exposició d’algunes de les seves obres. El taller tindrà una nova sessió el proper 31 d’octubre, a les 11:00 hores, a la biblioteca del Pas de la Casa.

Finalment, el 8 de novembre, la biblioteca d’Encamp acollirà l’activitat ‘Una hora de misteri’, on Carol i Lis Caubet i Mercè Canals, de la Cia An-danda-ra, faran una lectura dramatitzada d’alguns dels relats premiats en el tradicional Premi de Narrativa Fantàstica i de Terror que celebra cada any Encamp. L’acte comptarà amb una ambientació especial i assegura una estona de misteri i expectació per a tots els públics.