El documental “Efecte Rubiales: s’ha acabat” guanya el IV Premi Àlex Lliteras de periodisme esportiu

‘Efecte Rubiales: s’ha acabat’ guanya l’edició d’enguany del Premi Àlex Lliteras de periodisme esportiu

El documental ‘Efecte Rubiales: s’ha acabat’ ha guanyat el VI Premi Àlex Lliteras de periodisme esportiu, organitzat pel Govern, Radio Televisió d’Andorra, el BC Andorra i el Diari d’Andorra. El documental guanyador del premi dotat amb 4.000 euros, aportats pel Govern, analitza les conseqüències del cas Rubiales i copsa el fenomen ‘Me Too’ que s’està donant en l’esport després d’aquesta denúncia pública.

‘Efecte Rubiales: s’ha acabat’ és una producció de 3Cat (Corporació Catalana de 3Cat,gala,Mitjans Audiovisuals), la codirectora de la qual és Ruth Gumbau i la productora Alba Oliva. D’altra banda, l’accèssit, dotat amb 1.000 euros, ha estat per al periodista resident al país Marc Romero pel documental ‘Mònica Doria: de la neu a l’aigua’, produït i publicat per Andorra Esportiu.

La gala d’avui ha comptat amb la presència de la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell. Bonell ha destacat durant el seu parlament que aquest guardó “va néixer com a resposta a una necessitat creixent de reconèixer la tasca periodística, en un moment on la informació és sovint distorsionada o diluïda entre infinitat de missatges. El periodisme, com bé va demostrar l’Àlex Lliteras, ha de ser capaç de fer una pausa, reflexionar, i oferir un retrat just i ponderat de la realitat. En aquest sentit, el premi que avui lliurem és una petita, però significativa, aportació a la defensa del bon periodisme, aquell que contribueix a una societat més informada, crítica i compromesa.”

A l’acte de lliurament del Premi Àlex Lliteras s’ha volgut reconèixer la trajectòria del periodista esportiu Ramon Besa. Besa ha escrit, i encara ho fa, sobre futbol i, especialment, sobre el Barça al diari El País i és tertulià habitual de diversos programes esportius a Catalunya.