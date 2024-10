Quaranta persones d’Andorra han competit en la segona fase de la Lliga del Paraulògic

Una persona participant al Paraulògic. Foto: Cedida

Després de la participació de prop de 8.000 persones de 88 comarques dels Països Catalans a la primera fase, 40 jugadors d’Andorra es van classificar per a la següent fase de la Lliga del Paraulògic. El format de la segona fase de la competició ha estat més intens. Els 2.370 jugadors classificats han competit durant tres dies en l’àmbit regional, però aquesta vegada amb temps limitat per a cada partida. Dilluns van tenir 15 minuts per a aconseguir el màxim de punts possibles; dimarts, 10 minuts; i dimecres, només 5.

Aquesta segona ronda ha seleccionat un total de 145 persones, que passaran a la fase següent, les semifinals presencials. Aquestes partides es jugaran durant el novembre en quatre ciutats dels Països Catalans, Barcelona, València, Palma i Perpinyà, així com també a Andorra. Cada lloc comptarà amb un rusc diferent per a evitar filtracions, i les proves, que duraran una hora, seran conduïdes pel filòleg i divulgador lingüístic Pau Vidal. Els jugadors amb els millors resultats es classificaran per a la gran final, que tindrà lloc el 14 de desembre, a Barcelona.

Les seus on es jugaran les semifinals. Infografia: Cedida

La Lliga

La Lliga del Paraulògic proposa una nova manera de gaudir del joc, amb nous reptes que fan més emocionant l’experiència i afegint l’al·licient de la competició. Amb aquesta segona edició, VilaWeb transforma el Paraulògic en molt més que un joc: un lloc de trobada on la competició i la diversió es barregen, creant una experiència que connecta persones i fa del català l’excusa perfecta per a passar-ho bé.