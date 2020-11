Escaldes-Engordany prepara diferents ‘Móns Imaginaris’ per aquest Nadal

El comú d’Escaldes-Engordany ha preparat diferents ‘Móns imaginaris’ per aquest Nadal, que es poden començar a gaudir des d’aquest divendres mateix, quan s’encenguin les llums en diferents espais de la parròquia.

Els escenaris són:

El sostre de llum. Av. Carlemany – Vivand

Toca el cel estrellat, emmiralla’t en la seva llum i segueix el camí… Espurnes vermelles i de neu conviden a endinsar-se en la màgia del Nadal! Escaldes-Engordany esdevé un regal aquestes festes.

L’hivern polar. Av. Carlemany

L’hivern ha arribat i els nostres amics del pol nord han vingut a visitar-nos. També han viatjat les foques de Groenlandia i Fluffy l’ós polar. Pipuk l’esquimal busca una bufanda molsudeta pel fred i els pingüins Akiak, Inuk i Nanuk no saben encara que demanaran als Reis Mags! Vosaltres ja heu escrit la vostra carta?

Els àngels i els trencanous custodien la llum. Plaça Coprínceps

Quan cau la nit, sonen cascavells, tambors i trompetes i l’arbre gegant de Nadal es desperta. Tota la ciutat s’il·lumina i els trencanous vigilaran durant totes les festes que la llum no s’apagui.

La família Disney. Av. Carlemany – Part Alta

Un viatge a la infància amb els personatges Disney: Mickey i Minnie, Donald i Goofy amb l’inseparable Pluto. L’Olaf espera la visita dels seus amics del Cercle Polar que s’han endarrerit tafanejant les botigues. Tots t’esperen per felicitar-te aquestes festes!

Les galetes de gingebre. Parc de la Mola

Les galetes de gingebre han cobrat vida i s’han amagat darrere d’unes boles de Nadal gegants perquè no se les mengin. Què els hi passarà? Les heu trobat?

El rellotge encantat i la bústia màgica. Plaça de les Pubilles

Tic tac, tic tac… El rellotge encantat marcarà el compte enrere per l’arribada de Nadal. No oblideu tirar la vostra carta a la bústia màgica amb els vostres desitjos! Aquest any, podeu escollir, n’hi ha dues, una a la Plaça de les Pubilles i l’altra a la Plaça Santa Anna.

Els emblemàtics pessebres. Passeig de l’Arnaldeta de Caboet

Passejant, trobareu els tradicionals pessebres de la Unió Pro-turisme d’Escaldes-Engordany. Tres escenes per reviure el naixement, símbol de joia i esperança. Busca al caganer!

Més de 40 anys fent Nadal. Av. del Fener

Alceu la mirada i descobriu les il·luminacions de Nadal de la parròquia de finals dels anys 80.

Centelles de llum. Av. Fiter i Rossell

Milers d’espurnes de llum anuncien l’arribada de les festes a Escaldes-Engordany!