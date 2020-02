Com ja és tradicional a la parròquia d’Encamp, el Dia de la dona el celebra amb una obra de teatre d’humor. I enguany no podria ser diferent. El pròxim 7 de març, a les 21.30 hores a la sala de festes del Complex d’Encamp, els actors còmics Roger Pera i Àngela Monge faran passar una estona inoblidable amb l’obra Coitus Interruptus, una comèdia dirigida per Òscar Contreras amb grans dosis d’ironia, sarcasme, cinisme, amor i molt, moltíssim d’humor, on els riures estaran garantits.

Coitus interruptus és una comèdia divertida que tracta sobre les relacions de parelles i les seves situacions quotidianes. Enamorar-se, el sexe, casar-se, la rutina, la maternitat, la llar, la família i, en definitiva, tot allò que ens uneix… O no!

En acabar l’espectacle els assistents podran gaudir d’un aperitiu a la sala de congressos.

Les entrades es poden comprar en aquest enllaç a un preu de 15 euros.