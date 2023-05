L’esquí andorrà lliura els premis dels Campionats Nacionals

David Hidalgo lliura a la FAE el xec de la recaptació de les entrades + marxandatge de les Finals de la Copa del Món (FAE)

La Federació Andorrana d’Esquí (FAE) ha celebrat avui dijous la gala de lliurament dels premis dels Campionats Nacionals 2022-2023 de totes les categories i disciplines. L’acte, celebrat al Prat del Roure d’Escaldes-Engordany, ha comptat amb la presència de tots els esquí clubs d’Andorra, així com del suport institucional de tots els estaments del país, amb Govern, Comuns i els patrocinadors de la FAE.

S’han lliurat tots els premis de totes les categories incloent-hi el Trofeu al Mèrit Esportiu, que ha recaigut aquesta temporada en l’Esquí Club Andorra (ECA). Els premis en les categories inferiors han estat els primers en lliurar-se. La Copa Ford, amb els U10, ha estat la que ha obert foc amb el PCGR com a campió. Segon ha estat el SEC, tercer l’ECA, quart l’ECOA i cinquè l’ECAP.

Pel que fa a la Copa Burger King, amb els U12, en dones la campiona ha estat Paula Ledesma, mentre que en homes el campió ha sigut Thomas Breitfuss.

La Copa Popeyes, corresponent a les categories U14 i U16, ha premiat a les dues als esquiadors i esquiadores de Promoció i de Tecnificació. A Promoció, en U14 dones ha guanyat Jana Escabias, en U14 homes Eric Cerqueda, en U16 dones Bianca Ricau, i en U16 homes Oriol Alis. A Tecnificació, en U14 dones s’ha imposat Etna Pou, i en homes Àlex Comellas. En U16 els campions han estat Júlia Rodriguez i Jan Torres.





Per disciplines

Els Campionats Nacionals d’Andorra en les diferents disciplines han vist a dalt del tot del podi del Prat del Roure als següents campions i campiones.

En esquí de fons, en categoria sènior els campions han estat Montserrat Dòria i Aleix Farré. En U21 s’ha imposat aquesta temporada Quim Grioche, mentre que en U18 dones la campiona ha estat Alexandra Pereiro. En U16, Thomas Pereiro ha estat el millor, mentre que en U14 la campiona ha sigut Auren Pagès. En U12, aquí sí amb nois i noies, els guanyadors d’aquesta temporada han estat Joana Escribà i Oriol Lorenzo.

Pel que fa a freestyle, en big air en estil lliure els campions 2022-2023 són Henry O’Meara (U19), Arnau Tàpies (U15), Martin Cantelli (U13) i Martí Picaude (U11). En surf de neu, també en big air, els campions han sigut Cristian Vera (U19), Èlia Pascuet (U17), Nahuel Tagliaferro (U17), Limay Tagliaferro (U15) i Louis Lemarigner (U11).

En slopestyle, Henry O’Meara (U19), Martin Cantelli (U13) i Martí Picaude (U11) obtenien el títol en estil lliure, mentre que en surf de neu els campions eren Cristian Vera (U19), Èlia Pascuet (U17) i Louis Lemarigner (U11).

En esquí alpí, els campions en supergegant han estat Júlia Rodríguez i Jan Torres en U16, Etna Pou i Max Black en U14. En combinada, en U16 s’han imposat Júlia Rodríguez i Nil Vinyes, i en U14 Etna Pou i Max Black. En gegant, Xavier Cornella ha estat el campió en sènior homes, mentre que en U21, en dones ha guanyat Íria Medina i en homes Marc Fernández. Àlvar Calvó és el campió en U18. Així mateix, en U12 (Copa Coprínceps), s’han imposat Paula Ledesma i Thomas Breitfuss. En eslàlom, els campions han estat Clàudia Mijares i Xavier Cornella en sèniors, Íria Medina i Marc Fernandez en U21, Àlvar Calvó en U18, Júlia Rodriguez i Jan Torres en U16, i Etna Pou i Àlex Comellas en U14.

Igualment, la Copa Promoció ha estat aquesta temporada per a l’Esquí Club Ordino Arcalís, per davant de l’ECAP, segon, i l’ECA, tercer. Per últim, la cerimònia de premis s’ha tancat amb el lliurament del Trofeu al Mèrit Esportiu, que aquesta temporada ha estat per a l’Esquí Club Andorra.