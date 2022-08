Encamp, amb ganes de festa major

Després de dos anys amb unes festes marcades per restriccions i distanciaments, avui dissabte, arrenca la festa major d’Encamp, una festa que tindrà lloc durant els dies 13, 14, 15 i 16 d’agost, amb un ample ventall d’activitats pensades per a tothom, des dels més petits fins als més grans.

La festa major començarà amb molt de ritme amb un dissabte totalment musical: el primer acte serà el ball de tarda amb Atrium, a les 18.30 hores, a la plaça dels Arínsols. Es continuarà amb una actuació musical per part del grup Old School (una banda de versions de rock andorrana), a les 20:32 hores, a la plaça de Sant Miquel. I, ja en plena nit, a les 23:30 hores, serà el torn dels joves amb la Festa Flaix amb Miquel González i Hector Ortega com a protagonistes, a l’aparcament de Sant Miquel.

El primer dia de festa major d’Encamp acabarà ben entrada la matinada amb la discomòbil i un habitual de les festes de la parròquia, DJ Moncho.