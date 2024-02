Encamp acollirà l’estrena nacional de l’obra “Andorra” el pròxim 27 de març

Cartell de l’obra de teatre “Andorra” (Comú d’Encamp)

El comú d’Encamp acollirà el dimecres, 27 de març, a les 21 hores, a la Sala de Festes del Complex, l’obra ‘Andorra’, de Max Frisch i dirigida per Ester Nadal, en una jornada que esdevindrà d’estrena nacional, ja que mai s’ha representat al país des de la seva creació l’any 1961. Catalogada com una de les obres magnes del teatre en alemany del segle XX, ‘Andorra’ aterra a Encamp sent una de les obres més esperades pel públic en general, i sota el paraigua de l’Escena Nacional d’Andorra i del Teatre Nacional de Catalunya. Les entrades es posen demà divendres a la venda, a partir de les 9 hores, al web comuencamp.ad.

L’obra arriba amb un equip de producció que ve de triomfar al Teatre Nacional de Catalunya amb una gran part d’actors i actrius del país. A sobre de l’escenari hi haurà figures com Míriam Alamany, Oriol Cervera, Oriol Guillem, Quim Llisorgas, Carles Martínez, Eduard Muntada, Sergi Vallès, Marta Pelegrina o Roger Casamajor, aquest últim actual guanyador al Premi Feroz a millor actor de l’any en una sèrie espanyola, guanyador del premi Gaudí per “Pa Negre” i nominat de nou pel film “El ventre del mar”.

A la roda de premsa de presentació celebrada aquest matí de dijous al Comú d’Encamp hi han estat presents el conseller de Cultura, Infància i Joventut, Joan Sans, i el director artístic de l’Escena Nacional d’Andorra (ENA), Alfons Casal, i de manera virtual la directora de l’obra, Ester Nadal, i els actors Roger Casamajor i Marta Pelegrina.

“Per al Comú és un honor rebre a la parròquia una obra de la magnitud d’’Andorra’, sobretot pel fet de poder contribuir a la difusió d’aquest talent artístic de casa nostra. Per a nosaltres és i serà sempre un plaer col·laborar amb l’ENA i altres institucions en aquestes produccions de gran format tan enriquidores per al país”, ha assenyalat Sans. Per la seva part, Casal també ha volgut agrair al Comú la seva tasca, així com a la resta d’actors implicats, afegint que “aquest projecte forma part d’una de les línies estratègiques de l’ENA de poder donar obertura als projectes d’arts escèniques de mitjà o gran format, sent una oportunitat de donar feina i promoció als artistes del país, així com esdevenir una finestra d’exhibició cap a l’exterior que pensem que és vital”.

Posteriorment, ha agafat el torn de paraula Ester Nadal, qui ha explicat que “fa molt temps que perseguíem el fet de poder posar en escena ‘Andorra’. No és una obra fàcil, ni còmoda. Parla de la identitat, d’allò que volem ser, de com defensem el nostre lloc d’origen, però en parla d’una manera molt cruel, fins i tot incòmoda. Es tracta de ser valent i d’acceptar que tenim esquerdes”.

Seguidament, Roger Casamajor ha desvelat que l’obra mostrarà al públic que “quan ens amaguem, quan intentem ser qui no som, les coses acaben molt malament, tot i que la mentida, a vegades, no és pas una cosa pejorativa, sinó més aviat un mecanisme que utilitzem els éssers humans per a tirar endavant”.

Finalment, Marta Pelegrina ha parlat del seu personatge, també un dels protagonistes, la qual suposa “la mirada cap al futur, en comparació a la resta de personatges, més centrats en el present i en el passat. Quan aquest futur que ens podem imaginar va fent-se malbé a poc a poc, és fàcil que un mateix acabi destrossat”.

Aquest projecte és una de les obres més escenificades encara ara, i fins i tot ha estat inclòs en currículum escolar en zones de parla alemanya. “Andorra” portarà l’espectador a un país que té com a nom el mateix que el del Principat, però, tot i que podria perfectament estar ambientat a les valls per les seves similituds històriques, és una nació totalment inventada pel suís Frisch per a fer referència a l’Alemanya del nazisme.





Sinopsi

Andri és el fill il·legítim d’un andorrà de soca-rel a qui li fan creure que és un jueu adoptat. Quan les coses comencen a posar-se difícils, li comuniquen la veritat. Però, fins i tot després de conèixer el seu veritable origen, tothom s’aferrarà als prejudicis i a la seva falsa identitat jueva.