L’FMI assegura que l’Acord d’associació amb la UE beneficiarà l’economia del país

Ramon Lladós, Noelia Souque i, en pantalla, el sotsdirector de les oficines de l’FMI a Europa, Rodolphe Blavy (SFG)

El Fons Monetari Internacional (FMI) assegura a les conclusions de l’informe sobre Andorra, corresponent a l’exercici 2023, que l’economia andorrana es beneficiaria amb l’entrada de l’Acord d’associació amb la Unió Europea. Així ho ha destacat el sotsdirector de les oficines de l’FMI a Europa, Rodolphe Blavy, durant la roda de premsa de presentació de les conclusions, que s’ha celebrat conjuntament amb el ministre de Finances, Ramon Lladós, i la secretària d’Estat d’Afers financers internacionals, Noelia Souque.

En aquest sentit, el representant de l’FMI ha assegurat que la participació al mercat únic europeu serà una eina per a la diversificació de l’economia d’Andorra. A més, l’organisme destaca positivament que l’acord no estableix restriccions en la sobirania fiscal del país. En aquest sentit, la secretària d’Estat Noelia Souque ha explicat, a més, que l’FMI “ressalta que l’Acord té en compte les especificitats del Principat, com per exemple, el respecte a les quotes migratòries” i ha valorat positivament aquesta posició, ja que “un organisme com l’FMI avala el text acordat i argumenta els punts a favor que té el nostre país per a créixer de cara a futur”.

L’informe de l’FMI assenyala, d’altra banda, que la disciplina pressupostària ha contribuït a tenir unes bones finances públiques. Recalca, en aquest sentit, els superàvits fiscals registrats el 2022 i 2023, i l’increment sòlid dels impostos directes com a resultat del creixement de l’economia. A més, segons ha explicat Ramon Lladós, l’organisme destaca que el Govern ha fet una estratègia eficaç de la gestió del deute –el cost mig és de l’1,34% sense necessitat de refinançar-lo fins el 2027. L’endeutament representa el 36% del PIB i la previsió de reducció serà fins al 30% al 2028.

Per aquest motiu, el ministre de Finances ha assegurat que “això ens avala a seguir amb la política fiscal engegada pel Govern i demostra que la bona gestió, juntament amb el creixement de l’economia, i sense tocar els tipus impositius, ens permet fer ara inversions en habitatge i altres àmbits com la salut o les infraestructures, necessàries per al futur del país i de la qualitat de vida de la ciutadania”.

A més, l’informe de l’organisme destaca la recuperació de l’economia andorrana després de la COVID19, amb un creixement real del PIB el 2023 del 2,3%, dels augments més alts d’Europa.

Sobre el sector financer, l’informe presentat en remarca la solidesa gràcies a la bona capitalització, liquiditat i rendibilitat del sector bancari –els ratis de capital i liquiditat es troben per sobre dels requeriments i les mitjanes europees.

Així mateix, el Principat, segons l’FMI, gaudeix dels millors estàndards internacionals de governança i transparència. Noelia Souque ha destacat en aquest punt que “els mecanismes de prevenció del blanqueig estan totalment alineats amb les millors pràctiques internacionals”.

Finalment, l’estament internacional subratlla la millora de les dades estadístiques macroeconòmiques del país, les quals permeten elaborar polítiques públiques específiques per a les necessitats reals del Principat. A l’informe, l’FMI assenyala com a principals reptes l’habitatge, la sostenibilitat de les pensions i del sistema sanitari, així com tots aquells derivats del canvi climàtic.