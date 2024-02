Convocada la prova d’accés als estudis d’ensenyament superior per a majors de 25 anys

Una persona resolent un exercici (SFG)

El Govern ha fet pública la convocatòria anual de la prova d’accés als estudis d’ensenyament superior per a persones més grans de 25 anys. La prova consisteix en una sèrie d’exàmens, escrits i orals, que permeten valorar de manera objectiva el nivell de desenvolupament de les competències associades a les capacitats que es consideren essencials per a poder cursar estudis superiors.

Així, les competències que s’analitzen són la comunicació en llengua catalana i llengua estrangera –es pot escollir entre castellà, francès o anglès–, o el raonament matemàtic. Els candidats que acreditin un nivell B2 de català queden exempts dels exàmens corresponents, especificant-ho en la sol·licitud d’inscripció.

També es consideren desenvolupades les competències associades a una llengua estrangera si els candidats han estat escolaritzats en un sistema educatiu que utilitzi com a llengua vehicular la llengua estrangera que el candidat hagi triat per a la prova, o si s’acredita, com a mínim, el nivell B1 de llengua castellana, francesa o anglesa amb un certificat emès per l’autoritat competent.

Les inscripcions a la prova tenen lloc del 15 al 27 de març del 2024 ambdós dies inclosos, i s’han de fer a www.e-tramits.ad.

Els exàmens tindran lloc a l’antiga escola espanyola de Sant Julià de Lòria (C/ de les Escoles, 30) entre el 4 i el 5 de juny. La publicació dels resultats es farà el 25 de juny a www.educacio.ad.





Calendari d’exàmens

Dimarts 4 de juny del 2024

– 8.30 h – 10.30 h – Matemàtiques (Competències 7 i 8)

– 12.00 h – 14.00 h – Sociologia (Competència 4)

– 16.00 h – 18.00 h – Llengua anglesa / Llengua castellana / Llengua francesa (Competències 5 i 6)





Dimecres 5 de juny del 2024

– 8.30 h – 10.30 h – Filosofia (Competència 3)

– 12.00 h – 14.00 h – Català (Competència 1)

– A partir de les 15.30 h – Català (Competència 9), prova oral, a hores convingudes.

* La competència C2 de llengua catalana s’avalua a través de la prova de sociologia.