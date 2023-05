Espot promet en el Debat d’investidura “mà estesa i transparència” en el seu mandat

Xavier Espot en la seva intervenció en el Debat d’investidura (GP Demòcrata)

El candidat de Demòcrates a cap de Govern d’Andorra, Xavier Espot, ha intervingut aquest dimarts al matí al Consell General en el Debat d’investidura, per a desgranar les línies essencials del seu programa de Govern, si els consellers i conselleres generals li fan confiança per a liderar l’Executiu quatre anys més.

Només començar, ha volgut ressaltar que el projecte de Demòcrates (amb el suport d’Acció i de Ciutadans Compromesos) per a Andorra serà “obert, amb una proposta que aplicarem sense dogmatismes, que adaptarem a unes circumstàncies tant canviants com imprevisibles i que estarem disposats a enriquir amb les visions i aportacions de tothom”. Per aquest motiu s’ha compromès a governar amb “mà estesa, transparència” i a complir amb el pacte que el 2 d’abril vam subscriure amb les ciutadanes i ciutadans d’Andorra”.

Per a exemplificar aquesta voluntat dialogant amb la resta de forces polítiques, Espot ha ofert dos pactes d’Estat en qüestions que demanen “consensos més amplis i transversals”. Concretament, un “per a definir les relacions d’Andorra amb la Unió Europea i un al tomb de la Seguretat Social”. En el cas del primer, a més, l’ha obert també a Liberals i Terceravia “perquè han tingut un paper rellevant en l’evolució política dels darrers anys”, així com als actors econòmics i socials. Pel que fa al de la Seguretat Social, el candidat Demòcrata també l’ha estès més enllà de l’arc parlamentari, fins a “la societat civil representada al consell d’administració de la CASS i al Consell Econòmic i Social”. Aquí s’hi inclouria la reforma del sistema de pensions per a fer-lo sostenible per a les noves generacions, però també la reforma del sistema públic de salut -que també es podria plasmar amb un pacte d’Estat-, per a poder “implementar una gestió acurada que faci compatible el manteniment i millora de la qualitat, amb la sostenibilitat i l’equitat”. Caldrà, en aquest sentit, incidir en la reforma sanitària, la consolidació de la via preferent, la millora de les infraestructures o la cooperació transfronterera, entre d’altres.

A banda dels pactes d’Estat en matèria d’Europa i de salut, Espot ha detallat altres grans projectes i reformes necessàries a desplegar els propers quatre anys, cridats també a marcar l’esdevenir del futur del país. Evidentment tema cabdal serà l’habitatge, on cal saber “combinar accions a curt termini amb polítiques a llarg termini, posant l’èmfasi en l’oferta a preu assequible”. Donant continuïtat a mesures com la política d’adquisició o lloguer d’immobles, i reforçant també la cooperació publico-privada, els incentius econòmics, fiscals i urbanístics.

Molt vinculat a l’habitatge s’hi situa el creixement urbanístic equilibrat. En aquesta línia, el candidat Demòcrata ha defensat una modificació de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme, amb diàleg amb els comuns i la societat civil, “per a dur a terme polítiques que s’anticipin al creixement urbà, l’encarrilin per a fer-lo respectuós amb el paisatge, i sostenible des del punt de vista social i mediambiental”. També en matèria de medi ambient, ha defensat l’impuls “decidit a les fonts renovables i a l’increment de la sobirania energètica”, amb projectes com el parc eòlic del Maià o un pla d’ajuts directes per a incentivar la producció i l’autoconsum d’energies renovables per part de particulars.

Pel que fa a infraestructures, ha garantit prioritat amb la desviació de la Massana i Ordino, així com a la de Sant Julià de Lòria, afegint que si encapçala el Govern estudiarà l’arribada del ferrocarril a Andorra a través del finançament del Banc Europeu d’Inversions, així com el desdoblament de la connexió viària amb França. Espot també ha dedicat uns minuts a defensar el manteniment i millora de la competitivitat dels sectors tradicionals, especialment amb un acompanyament al sector agrícola i ramader, i al comerç “en clau de qualitat”.

D’altres projectes són una nova Llei del català per a incentivar el coneixement i ús de la llengua oficial en tots els àmbits de la vida social, la reforma del Codi de procediment penal, una nova llei en matèria concursal i una revisió de la Llei qualificada de nacionalitat. També ha garantit una reforma fiscal “consensuada amb els comuns” per a establir una agència tributària única i per a aconseguir que el “nostre sistema fiscal continuï sent senzill i entenedor” per a les famílies i empreses.

Finalment, ha garantit treball per a eximir de responsabilitat penal les dones que decideixin interrompre de forma voluntària l’embaràs.

Espot ha acabat la seva intervenció demanant la confiança del Consell General per a poder formar Govern i “donar compliment a les expectatives i esperances dipositades pels ciutadans d’Andorra”.

El debat d’investidura es reprendrà demà dimecres a les 9h30 perquè el segon candidat, Cerni Escalé (per a Concòrdia i el PS), ha patit una indisposició durant la seva intervenció. La reprendrà demà amb l’inici de la sessió parlamentària.