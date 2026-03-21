Encamp acollirà el Dia mundial de la poesia amb l’espectacle “Pompeu Fabra: jugada mestra”, d’Òscar Intente

La sala de festes del Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp acollirà, el pròxim dijous, 26 de març, a les 19.30 hores, l’acte commemoratiu pel Dia mundial de la poesia. La jornada combinarà la lectura de poesia amb una proposta interpretativa d’Òscar Intente que utilitza la metàfora esportiva per a introduir al públic a la dimensió científica, humana i ciutadana del geni ordenador de la llengua catalana, Pompeu Fabra.
L’acte, que es dividirà en dues parts, començarà amb la intervenció de la cònsol major d’Encamp, Laura Mas, i de la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell. Tot seguit, es farà una lectura del poema “Foc d’ocell”, de Blai Bonet, escollit enguany per la Institució de les Lletres Catalanes per a commemorar el centenari del naixement del poeta mallorquí, una de les veus més singulars i renovadores de la literatura catalana contemporània.
Durant la primera part de l’acte tindrà lloc un recital de poesia a càrrec dels participants del programa Voluntariat per la llengua del Servei de Política Lingüística i alumnes del col·legi María Moliner. Els participants llegiran diversos poemes premiats en la 28a edició del Concurs de poesia Miquel Martí i Pol, així com textos del recull Versos convidats, de Vanessa Garcia Garre, i altres composicions.
La segona part de la vetllada inclourà la representació del monòleg Pompeu Fabra: jugada mestra!, interpretat per l’actor Òscar Intente i dirigit per Maria Pla, una producció d’Inútils Mots –teatre de la paraula– que es presenta per primera vegada a Andorra. L’espectacle proposa una mirada original i plena d’humor a la figura de Pompeu Fabra, tot establint un paral·lelisme entre l’esport i la llengua: sense regles no hi ha joc.
Sinopsi ‘Pompeu Fabra: jugada mestra!’
Un home vestit de tennista de primers de segle XX, amb una raqueta i una pilota a la mà, es dirigeix al públic de la sala. De seguida fa entendre que aquell no és el lloc adequat per a jugar i que ningú no ha de tenir por de ser colpejat per cap pilota, i estableix una complicitat, des de l’humor, que permet començar a parlar de l’afició de Fabra per l’esport i de com, tant en el joc com en la llengua, és necessari ordenar-se, dotar-se d’unes normes.
Amb aquesta idea de joc s’anirà introduint la figura del mestre Fabra com a l’àrbitre que ha permès jugar en català, seguint tots plegats les mateixes regles, fer possible l’ensenyament a l’escola i el cultiu literari i afavorir l’ús comú de la llengua del carrer i dels mitjans de comunicació. Això és Fabra; un àrbitre, el geni ordenador de la llengua.
A través de paraules de figures destacades com Josep Pla, Salvador Espriu, Carles Riba, Joan Coromines, Joan Fuster o Pere Quart, l’obra reivindica la figura de Fabra i la seva tasca essencial en la reconstrucció científica del català, amb l’establiment de la normativa, la gramàtica i el diccionari que encara avui permeten compartir una llengua comuna.
Una proposta que apropa als ciutadans la figura de Pompeu Fabra d’una manera lúdica i amena.