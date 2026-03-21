La Seu acull una caminada a favor de la Fundació Esclerosi Múltiple

El centre d’entrenament personal Activa’t i el col·lectiu Dues Papallones entre Mil organitzen aquest cap de setmana, a la Seu d’Urgell, una caminada a favor de la Fundació Esclerosi Múltiple. L’activitat, oberta a tothom, es durà a terme aquest diumenge, 22 de març, a les 11 del matí. La sortida de la ruta serà des de davant del Parc de Bombers, a l’entrada est de la Seu, i consistirà en una volta pel conegut camí d’Alàs. Tots els participants entraran en el sorteig d’un lot de productes ofert per empreses locals col·laboradores.
La inscripció té un preu de 10 euros i el 50% dels beneficis de la recaptació es destinaran a la Fundació que treballa a nivell català per a la lluita contra l’esclerosi múltiple i la recerca relacionada amb aquesta malaltia neurodegenerativa i crònica, que afecta el sistema nerviós central i sovint pot arribar a causar discapacitat física als afectats. La majoria de casos se solen detectar en persones d’entre 20 i 40 anys.