L’Ajuntament de la Seu renova el carrer Major per a potenciar el cor del centre històric

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell continua fent “passos decisius” en la preservació i embelliment del seu patrimoni urbà. Les obres de rehabilitació del carrer Major, considerada una de les principals ànimes de la ciutat, avancen a molt bon ritme amb l’objectiu de revitalitzar el centre històric i millorar l’experiència tant per als veïns i veïnes com per a les persones visitants.
Aquesta intervenció integral se centra en posar en valor els elements arquitectònics que fan únic aquest eix comercial i social, modernitzant alhora els serveis per a adaptar-los a les necessitats actuals.
Eixos clau de la renovació
El projecte de millora destaca per tres línies d’actuació principals:
· Rehabilitació integral dels porxos: S’està duent a terme una reforma profunda de tota l’estructura, en el tram comprès entre la plaça dels Oms i la cruïlla amb el carrer de Fra Andreu Capella. Aquesta actuació assegura la conservació d’un dels elements més emblemàtics de la identitat urgellenca.
· Nou enllumenat ornamental i funcional: Amb l’objectiu de crear un entorn més amable i segur, s’està instal·lant un nou sistema d’il·luminació que millora la visibilitat i realça l’estètica dels porxos, fent-los més acollidors al vespre.
· Impuls a la cultura i el comerç: Per a facilitar la dinamització del carrer, s’està dotant la zona d’un nou sistema de sonorització per a esdeveniments i es reforcen els punts de connexió elèctrica. Aquestes millores tècniques permetran una millor organització de fires, mercats i activitats culturals a l’aire lliure.
“Estem treballant per a embellir el cor de la nostra ciutat. Aquesta obra no és només una millora estètica, sinó una aposta clara per a donar suport als nostres comerciants i omplir de vida cultural el carrer Major”, afirma l’alcalde de la Seu, Joan Barrera.
Amb aquesta transformació, “la Seu referma el seu compromís amb el manteniment del llegat històric, garantint que el centre continuï sent el punt de trobada de referència del territori”, assenyalen des del Consistori urgellenc.