En pocs dies se celebra el Dia internacional de la neu (World Snow Day)

D’aquí a pocs dies, el 16 de gener, se celebrarà el Dia Internacional de la Neu, una festivitat promoguda per la Federació Internacional d’Esquí (FIS per les seves sigles en anglès) i que se celebra des de 2007 amb un doble objectiu: d’una banda, promocionar els esports d’hivern i per una altra, conscienciar a la gent dels perills de les allaus i de les grans nevades i la seva incidència en les carreteres.
A més és important saber que la neu, a més de ser un meravellós escenari per a gaudir de la naturalesa en les èpoques més fredes de l’any, aporta molts beneficis per al medi ambient. I això és així, perquè la neu:
- Forma part del cicle de l’aigua. En produir-se el desglaç, recàrrega els embassaments, els rius i les aigües subterrànies. Produeix, per tant, dipòsits d’aigua dolça tan necessaris, pel fet que la major part de la superfície terrestre són aigües salades.
- La neu reflexa entre un 80 i un 90% la llum solar (l’anomenat Albedo).
- És l’hàbitat de moltes espècies.
- La neu actua d’insecticida natural, eliminant multitud de plagues.
- En agricultura, aporta aigua i hidratació a les plantes, alhora que les protegeix.
- Si no es mantenen els casquets polars, la inclinació de l’eix de la terra es veuria afectat, alhora que augmentaria el nivell de la mar.
- Permet practicar moltes activitats que necessiten de la seva existència com: l’esquí, el surf de neu, els passejos en trineu, el patinatge sobre gel, el tubing, les raquetes de neu o les travessies per la muntanya. Activitats que es poden practicar a les diferents estacions d’esquí de tot el món per a celebrar com es mereix aquest gran dia.