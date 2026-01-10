GrandesZapatos: del traster de Terrassa a deixar petjada al sud d’Europa

Al traster d’una casa de Terrassa, entre capses de cartó i l’olor de cuir nou, Roger Estruch preparava paquets durant la nit. Tornava de la feina, agafava cinta adhesiva i una màquina d’etiquetar, i començava a embolicar sabates. “Un dia em vaig endur quatre paquets a missatgeria i em semblava una festa”, recorda. Era el 2010, el primer mes de vida de GrandesZapatos, una botiga en línia especialitzada en sabates de talles grans. Juntament amb la seva dona, Jordina Papasseit, havien aconseguit vendre dos parells les primeres setmanes, i aquell petit miracle digital va ser l’inici d’una aventura que avui factura prop d’un milió d’euros i exporta el 50% de les seves vendes.
En Roger fa el número 48 de peu, i mai li ha estat fàcil trobar sabates de la seva talla: “Quan anava a una sabateria tenia una o dues opcions. Si no en trobava, comprava sabates de talles inferiors i les portava a fer més grans. Extremadament incòmodes, però almenys hi cabia el peu”, explica a VIA Empresa entre riures. Nascut el 1978, Estruch forma part d’una generació que ha vist néixer internet. “L’any 95 ens havíem connectat per primera vegada. Era cosa de friquis“, ironitza. Però aquell món digital li va obrir la finestra a la importació de sabates des dels Estats Units a través d’empreses logístiques, fins que el pes volumètric va fer inviable el model. “Les sabates tenen això, pesen poc, però ocupen molt”, reconeix.
La passió per les noves tecnologies no és casual -perquè del núvol en va sorgir l’amor amb la Jordina l’any 97-, i quan el mercat laboral del 2009 es va tancar per la crisi i les retallades, va aparèixer l’oportunitat d’emprendre des de casa. “Un professor ens va parlar del creixement horitzontal: aprofitar el temps lliure per a emprendre”.
Del somni al pla de negoci
Amb l’experiència acumulada i alguns experiments digitals a l’esquena, Estruch i Papasseit van decidir fer el salt. Sense xarxa i sense grans inversions, amb recursos mínims i molta determinació, sabent que tot -absolutament tot- s’hauria de construir des de zero. La inspiració i referent per a elaborar el pla de negoci els va venir de Zappos, la marca americana que va revolucionar la venda de calçat en línia, i que més tard seria adquirida per Amazon.
Però, el que realment els va captivar va ser la seva obsessió pel client. I aquest seria també el pilar de GrandesZapatos: posar el client al centre, oferir qualitat, comoditat i una experiència de compra impecable. Per a Estruch, una sabata no és només un objecte funcional, és una extensió de la personalitat i una declaració d’intencions. Amb aquesta visió, va començar a seleccionar cada model amb una cura gairebé artesanal, buscant l’equilibri perfecte entre comoditat, durabilitat i estil.
Una pèrdua vital i un nou rumb
La història de GrandesZapatos no es pot explicar sense entendre la vida de qui la va impulsar. L’any 2019, Estruch va viure un cop devastador: la pèrdua de la seva parella, amb qui compartia la criança d’una filla de només catorze mesos. “Va ser duríssim. Et trenca per dins. Però també et fa mirar la vida amb uns altres ulls”, recorda. Enmig del dolor, va trobar en l’empresa no només una vàlvula d’escapament, sinó una força inesperada. “L’emprenedoria et dona molt, t’exigeix molt, però en moments així… També et sosté. Et dona un propòsit”, assegura.
El 2021, la firma va fer el salt físic amb l’obertura del seu primer local a la ciutat de Barcelona, amb l’objectiu de mantenir l’atenció personalitzada que sempre l’havia caracteritzat
Dos anys després, el 2021, la firma va fer el salt físic amb l’obertura del seu primer local a la ciutat de Barcelona. Amb aquesta nova aposta, Estruch volia acostar l’experiència de compra als clients i oferir-los la possibilitat de provar-se les sabates en persona, amb l’objectiu de mantenir l’atenció personalitzada que sempre havia caracteritzat l’empresa. “Volíem que qui entrés a la botiga sentís la mateixa cura i proximitat que trobava a casa seva a través de la pantalla”, explica.
El repte de conquerir el sud d’Europa
Amb el pas dels anys, GrandesZapatos ha deixat de ser una iniciativa local per a convertir-se en una empresa amb vocació europea. La seva estratègia d’internacionalització, fidel al principi de “pensar globalment i actuar localment”, ha permès consolidar la seva presència a països com França, Portugal i Itàlia, on la marca ha sabut adaptar-se a les particularitats culturals i comercials de cada país. Avui, la meitat de les vendes provenen de fora de l’Estat, una fita que no estava prevista en els primers plans de negoci, però que ha esdevingut clau per a garantir la viabilitat i la resiliència del projecte.
Amb més de 9.000 parells de sabates en estoc, l’empresa garanteix una disponibilitat immediata que li permet competir amb grans plataformes, i oferir alhora un tracte personalitzat i una selecció curada que respon a les necessitats reals del client. Un creixement sostingut que ha estat reconegut públicament. De fet, durant el mes d’octubre de 2025, GrandesZapatos va rebre el Reconeixement Cecot al Comerç Innovador, un guardó que, segons Estruch, “ha estat una bombona d’oxigen” en un moment clau del projecte.
L’entrega, celebrada en el marc de la 30a Nit de Cecot, ha fet valdre la capacitat de l’empresa per a transformar una necessitat personal en una proposta empresarial amb impacte social i projecció internacional. Amb set treballadors i dues raons socials -una espanyola i una francesa, sota el nom de GrandesShoes-, la firma opera com una micromultinacional que combina eficiència, proximitat i vocació global. Des del traster de Terrassa fins a les comandes a Perpinyà, GrandesZapatos manté intacta la seva essència: escoltar el client, cuidar el detall i fer que cada pas compti.
Per Natàlia Bosch. Periodista