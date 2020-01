A Briançon (França) s’ha disputat un primer gegant FIS amb la presència dels esquiadors de l’equip nacional i amb la victòria de Joan Verdú.

En la primera mànega, Verdú assolia el quart temps amb 58.13, a 0.52 del millor registre, que era per a Filipp Della Vite. En la segona mànega, però, amb els seus 57.39 aconseguia capgirar la situació per situar-se com a millor crono final amb un total de 1.55.52. Segon ha estat Della Vite amb 1.55.82, a 0.30 de l’andorrà.

Igualment, Bartumeu Gabriel ha estat 31è amb 2.00.37, a 4.85 de Verdú, mentre que Àlex Rius ha estat 34è amb 2.01.57, a 6.05. Així mateix, Xavi Cornella ha acabat 45è a 7.63,

Joan Verdú, esquiador: “Crec que és important fer aquestes FIS per agafar el ritme que em faltava. I així ha sigut. Ha estat una carrera en què faig quart en la primera mànega, una mànega correcta però en la qual m’ha faltat una mica, i en la segona sí que m’he despertat més i he fet molt bona mànega i he aconseguit la victòria. Penso que anem en una bona línia, penso que és important estar ‘a tope’ des del gener, i ara començar en les Copes d’Europa”.

Nova victòria per a Cande Moreno al supergegant FIS de Tignes

L’estació francesa de Tignes ha acollit avui una nova prova de les FIS previstes. Cande Moreno ha tornat a pujar al podi i ho ha tornat a fer com a guanyadora en el supergegant.

En la cursa disputada avui de supergegant, Moreno s’ha imposat amb 1.20.28, amb 0.01 millor que la segona esquiadora, la francesa Karen Smadja, i 0.20 sobre la també francesa Anouck Errard.

La competició ha continuat amb l’eslàlom que havia de completar la supercombinada. Moreno no ha completat l’eslàlom.

Medina, quarta al gegant FIS de Pila

A l’estació italiana de Pila segueix la competició tant en homes com en dones i amb la presència dels joves esquiadors de la FAE. En dones, Iria Medina ha acabat quarta.

En la prova femenina, Iria Medina ha estat quarta amb 1.51.55, a 3.88 de la guanyadora, la italiana Carole Agnelli (1.47.67), que ha deixat a la segona classificada ja a més de tres segons.

En la cursa masculina, Roger Bartumeu ha estat el més destacat en la 10ª posició, amb 1.47.20, a 2.77 del vencedor, l’italià Stephane Bethaz, que ha guanyat amb 1.44.43. Igualment, en l’11ª posició ha finalitzat Robert Ferrari, amb 1.47.28 a 2.85 del vencedor.

