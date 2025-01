124 anys del naixement de Xavier Cugat

Ara fa tot just 124 anys, un primer de gener de 1900 naixia el polifacètic, Xavier Cugat (de nom complet Francisco Javier Cugat Mingall de Bru i Deulofeu). Arribava al món al municipi català de Girona, (Catalunya). Va ser un prestigiós director d’orquestra i compositor de mambo que, des dels Estats Units, i a través del cinema hollywoodià, va triomfar a tot el món. Va ser, també, un gran descobridor de talents musicals i cinematogràfics.

El seu propi personatge, creat per ell mateix a consciència, va acabar per enfosquir la seva obra musical, molt més interessant del que hom pot suposar, i que va abraçar la pràctica totalitat dels ritmes llatins, dels quals va ser el seu introductor mundial des d’Estats Units. Tampoc és menyspreable la seva faceta com a dibuixant, essencialment com caricaturista. Va morir el 1990.

Font: EfeEme.com