Els Verge experimentareu un creixement professional de l’1 al 7 de març

Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

Un amic et posarà a prova i és la teva fidelitat la que està en dubte. Hauràs de saber guardar un petit secret i no emetre cap judici en una situació sentimental aliena. Sigues prudent. Treball: ser emprenedor i estar obert a les novetats és la clau.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

Amb Venus, planeta regent del teu signe i el teu cor, en retrogradació en Àries, tot apunta a que tindràs tendència a veure les coses pitjor del que són. No és moment per a prendre decisions. Treball: t’hauràs d’alliberar d’una tasca que malgrat que t’agrada no pots assumir-la.

Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

T’agrada el suport de la teva família, però aquesta setmana hauràs de prendre decisions sol, la teva parella, família o amics poden estar absents. Treball: qualsevol manera de comunicar-te és favorable perquè saps expressar-te, però aquesta setmana deixa parlar els altres.

Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

Deixar expressar el teu cor està molt bé, però la lògica i la raó han de moure els ressorts de la teva voluntat. L’ansietat serà el teu principal problema. Aquest és un període de transició i l’important és que busquis la calma interior per a no sentir-te tan vulnerable.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

Ofereix a les persones estimades el millor de tu mateix i comprovaràs com aquests detalls milloren les teves relacions. No estiguis tan pendent de tu. Treball: una bona idea es mereix continuïtat i voluntat per a portar-la a terme, posa tot el teu potencial.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

Aparca els teus dubtes, pensa que la vida t’ofereix el que estiguis disposat a viure. Posa valor a les teves emocions i declara’t, atreveix-te a viure amb el cor fortament ancorat en l’amor. Treball: experimentaràs un creixement professional, estàs en alça.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

Cura les teves emocions internes perquè les teves relacions personals no tinguin data de caducitat, ets tu qui ha de trobar la clau. Et vindria bé oxigenar-te dóna’t temps i espai. Treball: pots obtenir algun benefici extra, estàs de sort.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

Els teus sentiments estaran confusos perquè la vida t’està donant molt més del que esperaves. Ja saps és qüestió de creure-t’ho perquè continuï passant. Treball: les obligacions laborals no seran la teva principal preocupació, però necessites organitzar-te millor.

Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Si veus clar el que els teus sentiments estan experimentant, pot ser que ho hagis de compartir amb la persona que no ho veu tan bé i que s’està fent moltes preguntes, sigues sincer. Treball: hauràs de solucionar un problema de convivència laboral, et convé arreglar-ho.

Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

El diàleg tranquil i constructiu és l’única via per a aclarir un petit desajustament familiar, parlar i deixar els retrets és la solució. Treball: evita actuar pel teu compte, està bé tenir iniciatives però hi ha moments que has de consultar i passar del protagonisme.

Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

Les relacions humanes són la el teu fort quan t’obres a la gent, quan sents que la unió fa la força. Treball: si desitges ampliar les teves expectatives laborals trobaràs el que busques. Dedica’t al que realment vols, és el moment, aprofita’l.

Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

El protagonisme te l’enduus no només perquè hi ha gran activació planetària en el teu signe, sinó perquè et trobes atractiu i fantàstic i això és el que irradies. Treball: Si et falta llibertat a l’hora de treballar, hauràs d’esforçar-te i adaptar-te a les circumstàncies.