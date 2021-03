Com preparar el millor smothie

Cada vegada són més populars, no només perquè són molt saludables, sinó també per la facilitat amb la qual es preparen i per la multitud de sabors i textures diferents que podem elaborar. Per a realitzar un smothie, tan sols cal seguir uns senzills passos.

Triar la base. El primer serà afegir 1 o 2 gots d’aigua, de llet de vaca, d’alguna de les llets vegetals existents (arròs, soia, civada, ametlla, coco…), té o suc de fruites. Intenta evitar el suc si ja afegiràs fruita, per a no sobrecarregar de sucre i fer-ho menys saludable. Si tries llet de vaca, que sigui la que té menys greix. Introdueix almenys 2 tipus de fruites o verdures diferents, preferiblement pelades i a trossos. Selecciona bé la quantitat que introduiràs, depenent del moment del dia en què vagis a prendre’l. Encara que liquat engruixa menys, tampoc és convenient excedir-se. Calcula més o menys la quantitat que prendries en fruita fresca. Per a endolcir tens diverses opcions: sucre, edulcorants, mel, canyella o vainilla. Si vols espessir la mescla, pots utilitzar iogurt (preferiblement també baix en calories), cereals, gelat o flocs de civada. Si desitges a més completar-ho amb més nutrients, afegeix llavors de lli, baies o germen de blat entre altres.