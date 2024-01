Els U19 de l’EEBE tornen a la competició a Itàlia

Tot l’equip U19 del programa EEBE (FAE)

Comencen les curses d’aquest inici d’any per al grup U19 del programa Esquí Estudi Batxillerat Esportiu (EEBE). Al llarg dels pròxims dies disputaran diferents curses. Per una part, a Tesido (Itàlia) es troba un grup que correrà aquest mateix cap de setmana dues curses d’eslàlom National Junior Race (NJR). Amb la primera mànega a les 9:30h i la segona a les 12:30h tant dissabte com diumenge, en aquesta primera cita sis dels U19 entraran en acció.

Amb el tècnic Aitor Mulero correran a Tesido Pirmin Estruga, Marc Fernández, Salvador Cornella, Martí Llort, Nico Daban i Maià Font.

Després, del 9 al 12 de gener part del grup U19 correrà els Nacionals de Kronplatz (Nacionals de Tailàndia i Nacionals d’Haití), amb dos eslàloms i dos gegants. Aquí hi seran Àlvar Calvo i Eric Ebri. També del 9 al 12, però a Santa Caterina, correran les curses FIS de velocitat Salvador Cornella i Pere Cornella.